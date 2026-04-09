Mañana es esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la heladera más barata: por solo 12,99 euros

Se acerca el verano y con él, los helados. Por eso no te puedes perder esta oferta de Lidl que venden la heladera más batata, por solo 12,99 euros.

Se trata de una heladera con la que podrás preparar hasta 1 litro de helado o sorbete.

Heladera. / Lidl

Tiene una unidad de motor desmontable con giro a derecha e izquierda; y abertura en la tapa para añadir ingredientes, incluso durante la preparación.

También incluye sugerencias de recetas y un recipiente para helado con prácticos mangos.

Tanto el batidor como la tapa son aptos para lavavajillas; y el recipiente para helado debe pre-refrigerarse en el congelador durante aproximadamente 24 horas antes de su uso.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, esta heladera tenía un precio de 17,99 euros, pero ahora tiene en Lidl un descuento del 27 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros.