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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con esta potente plancha de vapor que es la más barata del mercado: disponible por solo 14,99 euros

Una oferta que no podrás dejar pasar

Exterior de una gran superficio de Lidl en España

Exterior de una gran superficio de Lidl en España / Lidl

B.D.

Planchar es sin duda una de las labores de la casa que menos gustan, pero sí lo será con esta oferta que tienen en Lidl, una potente plancha de vapor que es la más barata del mercado y está disponible por 14,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.

Se trata de la plancha de vapor Philips de 2000 vatios. Con la Serie 1000 planchas de forma sencilla y rápida.

Plancha. / Lidl

Con la suela de planchado con revestimiento antiadherente y el ajuste de vapor variable, eliminarás las arrugas de forma eficiente de todas las telas.

Además, gracias al gran depósito de agua, puedes planchar más prendas con menos rellenos frecuentes.

Tiene una potencia de vapor constante de hasta 20 g/min y golpe de vapor de 90 g, y cuatro ajustes de vapor.

Es fácil de usar y eficaz y la suela de planchado con punta estrecha llega fácilmente incluso a los lugares de difícil acceso.

También tiene control de temperatura sencillo y cuenta con un mango cómodo con textura para un agarre fácil.

También dispone de mayor duración y sostenibilidad y modo Eco con menor consumo de energía.

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Descuento

Esta potente plancha de vapor tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora tiene un 25 por ciento de descuento en Lidl y se queda en 14,99 euros.

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