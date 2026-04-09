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Campaña de la Renta 2025: Hacienda permitirá deducir el seguro del coche en la declaración a aquellos que cumplan con los requisitos

El plazo para presentar el IRPF se abrirá el próximo 8 de abril

Archivo - Imagen de recurso de una persona que hace la declaración de la renta en un ordenador.

Archivo - Imagen de recurso de una persona que hace la declaración de la renta en un ordenador. / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

B.D.

Buenas noticias para aquellos que tengan coche y es que Hacienda permitirá deducir el seguro del coche en la declaración de la Renta cuya campaña se inicia el próximo 8 de abril. Eso sí, solo se lo permitirá a aquellas personas que cumplan con los requisitos.

Y es que Hacienda permite incluir algunos seguros en el IRPF, aunque siempre hay una serie de condicionantes. En el caso del seguro del coche, el declarante tiene que ser autónomo y su vehículo tiene que estar afectado y justificado en la actividad económica realizada.

Un hombre mira unos documentos. / Freepik

Eso sí, es necesario que el vehículo esté registrado íntegramente como herramienta de trabajo autónomo.

Seguro que, como autónomo, tienes a un gestor que entre otros trámites, también te realiza la declaración de la Renta, así que puedes consultar con él las posibilidades que tienes de incluir el seguro del coche y afinar así el resultado del IRPF.

Por otro lado, también podremos deducir el seguro del hogar. Se trata de una deducción vinculada a la inversión en vivienda habitual. Eso sí, no todo el mundo puede acceder a ella, ya que la vivienda tiene que haber sido adquirida antes de enero de 2013.

Asimismo, el seguro tiene que estar vinculado a una hipoteca activa y tiene que haber sido contratado con la misma entidad financiera desde el inicio del préstamo hipotecario.

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Desgravación

Eso sí, no podemos desgravar el total de lo que hemos pagado por el seguro de hogar, ya que solo se puede desgravar la parte del seguro asociada a la hipoteca. Con lo que las coberturas adicionales no se pueden incluir.

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