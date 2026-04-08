Trucos para guardar la ropa y optimizar el espacio de tu armario

¿Poco espacio en el armario? Con estos trucos conseguirás optimizar el interior y hacer más espacio para tu ropa.

Con el primero de los consejos que te traemos hoy, los abrigos ya no se arrugarán aunque no te quepan de largo. Solo tienes que utilizar dos perchas: una para su uso habitual y otra a media altura para plegar el abrigo sobre sí mismo. Coloca el gancho de la segunda percha en la barra de la primera para acortarlo y evitar que se arrugue.

Si no tienes más espacio para colgar pantalones, puedes guardarlos doblados. Dobla las perneras hacia arriba, hasta la altura de la cintura, y dobla de nuevo por la mitad. Por último, dobla verticalmente de tal forma que quede la parte izquierda sobre la derecha, o viceversa. Así podrás guardar tus pantalones en cajas organizadoras para aprovechar la balda inferior del armario.

Otro truco para optimizar el espacio en el armario es colocar un gancho en la percha y colgar otra percha debajo. Así cuelgas dos prendas de ropa en el mismo espacio.

Para doblar los jerseys en vertical, dobla las mangas hacia dentro en forma de cruz. Para que quede más pequeño, dobla los laterales hacia dentro y dobla por la mitad dos veces. Instala separadores en los cajones de tu armario o cómoda y conseguirás que queden bien organizados y todos a la vista.

Humedad en el armario

La humedad prolifera en espacios cerrados y con poca ventilación, como los armarios, con el peligro de que acabe dañando la ropa y genere malos olores. Si quieres evitar que ocurra, esto es lo que debes hacer.

Lo primero es ventilar con regularidad. Abre el armario al menos una vez al día para que el aire fresco circule. Aprovecha cuando ventiles la habitación por la mañana.

También puedes utilizar deshumidificadores. Los hay eléctricos o naturales, como bolsas con gel de sílice o carbón activado. También puedes hacer un deshumidificador casero colocando sal gruesa o bicarbonato en un recipiente abierto.

Por último, aportar un aroma agradable a tu armario con bolsitas aromáticas. Puedes incluir lavanda, arena para gatos o cáscaras de cítricos secas para absorber malos olores y dar una fragancia fresca.