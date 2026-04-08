El truco infalible para duplicar el espacio en el congelador

¿Harto del desorden en tu congelador? Tan solo necesitas un accesorio que inicialmente no estaba pensado para instalarlo en el interior de un electrodoméstico, pero que resulta tremendamente efectivo para optimizar el espacio y organizar mejor los alimentos congelados

Lo único que necesotas es un divisor de cajones de ropa. Esto te permite colocar las bolsas de congelado de forma vertical para aprovechar el alto del cajón y clasificar mejor los alimentos por tipo y tamaño. Además, la ventaja que tiene es que, como es móvil, puedes crear los huecos que necesites.

Y ya está. Así de sencillo. A veces, las mejore soluciones provienen de las ideas más simples. Si este accesorio sirve para aprovechar el espacio en los cajones del armario de la ropa, ¿por qué no iba a servir para clasificar el congelador? Puedes encontrar estos separadores en cualquier ferretería. Verás lo útiles que resultan.

Conservar el pan

Uno de los alimentos al que cuesta encontarle un lugar adecuado para preservarlo es el pan. Si lo que quieres es evitar que se ponga duro, la mejor opción para conservarlo es en el interior de una bolsa de tela o papel, dentro de un lugar seco o ventilado. Así el pan aguantará sin perder demasiada humedad.

Otra alternativa es meterlo en el congelador y descongelarlo al aire libre. Para mantener una corteza crujiente, puedes meterlo en el horno tres minutos habiendo humedecido el pan con anterioridad.