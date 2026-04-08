Máxima alerta de la Policía Nacional: vigilancia en las puertas tras la aparición de marcas sospechosas

La Policía Nacional ha lanzado una alerta máxima en la que pide la vigilancia en las puertas tras la aparición de marcas sospechosas. Y es que los cacos aprovechan las temporadas de vacaciones para hacer de las suyas.

Cuando se acerca el buen tiempo, muchas personas dejan sus hogares para irse unos días o incluso para trasladarse a su segunda residencia, de modo que la Policía recomienda a todos vecinos que estén atentos a las puertas de sus vecinos.

Y es que los ladrones suelen poner testigos de plástico en las puertas donde pretenden cometer sus atracos. Esto es para saber si hay alguien en esas casas, porque si los testigos se mantienen en la puerta quiere decir que no se ha abierto, mientras que si no están o están por el suelo, los ladrones sabrán que hay gente en casa.

Por eso, si ves esas marcas en la puerta de tu vecino, llama al 091 porque los ladrones están cerca.

Robo de móviles

El volumen de hurtos de smartphones aumenta aún más con la llegada del buen tiempo y los eventos al aire libre. Los delincuentes ya no roban solo por el valor del móvil en sí, sino por el acceso al contenido que en ellos se acumula. Para la mayoría de usuarios sufrir el robo del teléfono móvil supone un trastorno mucho mayor que perder la cartera o el bolso, debido a la gran cantidad de información y datos sensibles que se almacenan en ellos. Los smartphones contienen direcciones, teléfonos, datos confidenciales, tarjetas de crédito, aplicaciones sanitarias, además de fotos, vídeos y otros elementos de valor emocional. En definitiva, información personal sensible que puede causar graves perjuicios si cae en las manos inapropiadas.

Por ello, la Policía Nacional ha lanzado una alerta a través de su cuenta oficial de TikTok para avisar a los ciudadanos de lo que puede ocurrir en un gesto tan sencillo como bajar o subir en un transporte y qué recomendaciones tomar para evitar que nos roben:

"Cuando viajes, evita aislarte por completo con los auriculares con el volumen muy alto. Guarda el móvil o cartera en el bolsillo delantero y no en el bolsillo trasero del pantalón. Cierra bien tu chaqueta si llevas objeto de valor en los bolsillos interiores. Y si llevas bolso o mochila, siempre cerrados hacia delante y procura llevar dinero y documentación juntos".

Los problemas causados por el robo de teléfonos móviles van más allá de la pérdida económica o la incapacidad de comunicarse y realizar tareas diarias. El robo total de identidad es uno de los principales riesgos que deben abordarse. Un estudio reciente, "La transformación de la protecció móvil", realizado por Square Trade, revela que las cuatro principales preocupaciones de los usuarios cuando se trata de la pérdida de dispositivos son los riesgos para la banca personal, la pérdida de fotos y recuerdos, las amenazas a su identidad y la pérdida de datos personales. Hoy en día, el impacto de perder un dispositivo va mucho más allá del val económico del hardware del dispositivo; el 64% de los consumidores sienten que estarían desconectados de las personas y la información sin su dispositivo. Esto refleja el profundo vínculo personal y emocional que los consumidores tienen con sus dispositivos.