Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona todoterreno: resistente a la intemperie y con parasol regulable

Ha llegado a Lidl la tumbona todoterreno, perfecta para este verano. A partir de mañana, se esperan colas kilométricas en los supermercados de toda España por la venta de una tumbona de aluminio "resistente a la intemperie, a los rayos UVA y al desgaste", que viene con parasol regulable individual.

Se trata de la serie Houston, tiene un peso de 110 kg y mide 193 centímetros de largo por 67 de ancho. La tumbona viene con respaldo regulable en cinco posiciones, con cojín extraíble y práctico bolsillo de malla, estructura ligera de aluminio con revestimiento en polvo y mecanismo estable. Es de "gran comodidad gracias a su agradable tejido de texileno". Se puede plegar para ahorrar espacio y es fácil de transportar, ya que está provisto de una asa.

No daña el suelo

Asimismo, destaca Lidl, es fácil de limpiar. Tiene unas patas perfiladas antideslizantes que no dañan el suelo. Y lo más importante: está hecho de un alumnio inolxidable y duradero. Esta tumbona se trata de uno de los artículo más vendidos del gigante de los supermercados y más valorado por los clientes.

¿Y cuál es su precio? Ya está a la venta con un precio de 49,99 euros. Lo hay disponible en tres colores diferentes. negro, gris y beis. También hay otros modelos similares, también de la serie Houston, con precios de 54,99 euros.

Un separador que imita a los setos

En muchas urbanizaciones o edificios de reciente construcción, las separaciones entre balcones se limitan a una valla de malla o a una barandilla baja. Se ve pasar a los vecinos y ellos distinguen tu tumbona o la zona de juegos de los niños. Esta falta de intimidad suele arruinar el placer de disfrutar de tu espacio exterior.

Este panel de ocultación del Lidl tiene como objetivo principal restablecer la intimidad visual. De este modo, crea un fondo de vegetación continuo incluso allí donde sería imposible plantar un seto real. A partir de ahora, este panel que imita un seto está dirigido tanto a personas que huyen de vecinos demasiado curiosos como a familias que desean sentirse como en casa.

El producto responde a una necesidad concreta expresada por muchos hogares urbanos. De hecho, recuperar un poco de intimidad en la terraza o el balcón ya no cuesta una fortuna gracias a esta práctica solución que ofrece Lidl. El Livarno Home Garden Screening es un seto artificial de 3 metros de largo por 1 metro de alto.

Fabricado en plástico resistente, se fija a una valla ya existente, a las barandillas de un balcón o a una pérgola gracias a una malla situada en la parte trasera. Por lo tanto, no es necesario taladrar.