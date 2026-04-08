Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la jarra Brita que filtra el agua y tiene un descuento del 23 por ciento: reduce la cal y las sustancias que alteran su sabor

Si eres de las personas que jamás bebe agua del grifo, no puedes perderte esta oferta que tiene Lidl, la jarra Brita que filtra el agua y que tiene un descuento del 23 por ciento. Esta jarra reduce la cal y las sustancias que alteran el sabor del agua.

Se trata de una jarra de 2,4 litros con la que podrás hacer hasta 150 litros de agua fresca filtrada, unas 4 semanas con un solo cartucho.

Además, tiene la innovadora filtración MAXTRA PRO de 4 etapas con carbón activado natural y perlas de intercambio iónico: agua pura y fresca para un sabor más intenso en café y té, y una protección fiable contra la cal.

Esta jarra de Brita reduce la cal, las sustancias que alteran el sabor como el cloro, el plomo y el cobre, y los rastros de ciertos herbicidas, pesticidas y medicamentos, si están presentes en el agua del grifo.

Descuento

La jarra tenía un precio de 16,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 23 por ciento, con lo que se queda en 12,99 euros.

El timo del agua filtrada

Hace unos meses, agentes de la Policía Nacional de Burgos, en el marco de la 'Operación Filter', investigaba a tres personas, dos varones y una mujer, acusadas de un delito continuado de estafa sobre personas mayores, a las que bajo el señuelo de "agua corriente contaminada", les convencían para adquirir milagrosos filtros de agua, con un precio de entre 2.199 y 5.277 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Esta investigación tuvo su origen en la acumulación de varias denuncias, en total nueve, que a lo largo de 2023 se fueron tramitando en la Comisaría de la Avenida de Castilla y León y en las que, como denominador común, personas de avanzada edad manifestaban haber sido engañadas por comerciales que les convencieron de que el agua corriente de sus casas, es decir el agua del grifo, era notablemente perjudicial para su salud.

El elemento clave en esta estafa es la argucia que ha servido a los presuntos autores para persuadir a los perjudicados y lograr que les compraran filtros para el agua a precios abusivos, provocando en ellos un perjuicio patrimonial elevado.

Test de pureza

El 'modus operandi' consistía en la realización en su presencia de un 'test' de pureza del agua corriente. Se trataba de una prueba viciada en la que, básicamente, los estafadores, mediante una reacción química conocida como electrolisis, convertían en turbia el agua de los hogares al hacerla circular por un dispositivo eléctrico que ellos mismos presentaban ante las víctimas como un "detector de impurezas".

El aparato detector de impurezas, a la postre decisivo para engañar a los ancianos y "meterles el miedo en el cuerpo", no es otra cosa que la reacción de un cilindro ferroso dentro de un aparato con conexión a la corriente eléctrica, que al entrar en contacto con el agua, reacciona a sus sales minerales, comenzando a "oxidarse".

Esta prueba química la repetían los estafadores con agua que ellos mismos traían -probablemente agua destilada-, que al paso por el dispositivo no se tornaba oscura, sino que permanecía clara y limpia, manifestando a sus potenciales víctimas que la misma "ya había sido tratada con su filtro purificador".