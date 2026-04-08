Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas que puedes encontrar: cuatro colores y 3,49 euros

Si estás pensando en cambiar tus toallas no puedes perderte la oferta de Lidl que tiene las toallas más baratas que puedes encontrar. Están disponibles en cuatro colores por 3,49 euros. Se trata de unas toallas de baño de 70 x 140 centímetros con el que Lidl asegura que "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África" por que están hechas de algodón puro.

Además, estas toallas son de secado rápido y ligero; además de fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes. Tenían un precio de 3,99 euros, pero ahora tienen una rebaja del 12 por ciento, con lo que se quedan en 3,49 euros.

E. V.

Tu pelo: la otra oferta del día en Lidl

Si tienes maña con el cabello y quieres ahorrarte en peluquería, no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden el rizador de pelo más barato del mercado. Una opción ideal para cambiar de look fácilmente y sin necesidad de ir al salón de belleza. Este práctico artilugio está disponible por solo 24,99 euros, a la mitad de su precio original. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del rizador de pelo Remington CI8507 Shine Therapy, que permite crear fácilmente rizos en espiral brillantes, más grandes o más pequeños.

El revestimiento de cerámica de alta calidad, enriquecido con aceite de argán marroquí, no solo garantiza unos rizos preciosos.

Además, su superficie extralisa permite un peinado fácil y sin tirones, incluso en cabellos finos.

Los 8 ajustes de temperatura de 150-210 °C, un rápido tiempo de calentamiento de 30 segundos y un indicador LED de disponibilidad permiten un peinado cómodo con resultados deslumbrantes.

El apagado automático de seguridad después de 60 minutos, así como el guante térmico y la bolsa de almacenamiento resistente al calor incluidos, garantizan además seguridad y comodidad, completando el set.

Este rizador de pelo que venden en Lidl tenía un precio de 53,99 euros, pero ahora tiene una rebaja del 53 por ciento, con lo que se queda en solo 24,99 euros.