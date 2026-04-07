El truco definitivo para limpiar jarras y jarrones: fácil, barato y rápido
Por menos de 5€, este truco de limpieza te ahorrará tiempo y dolores de cabeza
Uno de los problemas más comunes a la hora de limpiar es no saber cómo llegar a esas superficies estrechas en las que no caben bayetas, esponjas ni trapos. Todos hemos probado el truco de empujar un paño con un mango, pero la realidad es que siguen quedando partes del recipiente a las que no llega o no conseguimos retirar toda la suciedad.
La solución ideal radica en uno de esos secretos de abuela que resultan súper simples pero que no todo el mundo conoce: un mejunje de arroz, agua y jabón.
¿Cómo lo hago?
El procedimiento es igual de simple que el truco en sí. Tan solo tienes que medir en un vaso el arroz en crudo y echar una medida de éste en el recipiente. Después, agrega por cada unidad de arroz un tercio de agua, a la que deberás echarle la cantidad de jabón que consideres oportuna. Ten en cuenta que el agua debe estar templada para reblandecer la suciedad sin que el arroz coja una consistencia demasiado blanda, ensuciando así el recipiente.
Deja actuar la mezcla durante diez minutos y, si es posible, agita el recipiente para terminar de arrastrar la mugre de las paredes del recipiente.
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