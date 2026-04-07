Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el rizador de pelo más barato del mercado: por solo 24,99 euros

Si tienes maña con el cabello y quieres ahorrarte en peluquería, no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden el rizador de pelo más barato del mercado. Una opción ideal para cambiar de look fácilmente y sin necesidad de ir al salón de belleza. Este práctico artilugio está disponible por solo 24,99 euros, a la mitad de su precio original. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata del rizador de pelo Remington CI8507 Shine Therapy, que permite crear fácilmente rizos en espiral brillantes, más grandes o más pequeños.

El revestimiento de cerámica de alta calidad, enriquecido con aceite de argán marroquí, no solo garantiza unos rizos preciosos.

Además, su superficie extralisa permite un peinado fácil y sin tirones, incluso en cabellos finos.

Los 8 ajustes de temperatura de 150-210 °C, un rápido tiempo de calentamiento de 30 segundos y un indicador LED de disponibilidad permiten un peinado cómodo con resultados deslumbrantes.

El apagado automático de seguridad después de 60 minutos, así como el guante térmico y la bolsa de almacenamiento resistente al calor incluidos, garantizan además seguridad y comodidad, completando el set.

Rebaja

Este rizador de pelo que venden en Lidl tenía un precio de 53,99 euros, pero ahora tiene una rebaja del 53 por ciento, con lo que se queda en solo 24,99 euros.

El método curly está compuesto por unos sencillos pasos que cuando empieces a aplicarlos no entenderás por qué has tardado tanto en hacerlo. Sobre todo, cuando notes la diferencia entre un pelo encrespado y una melena sin forma con unos rizos definidos, sanos, con volumen y un brillo espectacular. Desde Shopping, hemos encontrado el que se ha convertido en el mejor activador de rizos para ser la envidia este verano con una melena de revista, presumiendo de tu pelo natural.

Si has probado un activador de rizos anteriormente y no has notado diferencia, quizás no lo estás aplicando en el momento idóneo o de la forma correcta. El estado del pelo es esencial para que los resultados sean evidentes. Hay que tener claro que: Desenrédate el cabello con un cepillo recomendado. Intenta evitar peines que provoquen encrespamiento o que provoquen roturas en el cabello. Las melenas rizadas tienden más a enredarse y hay que tener especial cuidado cuando quitamos los nudos. La melena debe estar muy mojada. A pesar de lo que muchos creen, para que el activador de rizos haga efecto y el resultado dure más tiempo, tu cabello tiene que estar muy húmedo, mojado. Debe "chorrear" y que las gotas de la ducha sigan cayendo. Separa el cabello en diferentes secciones. Hay que asegurarse de que el producto llega a todas partes por igual, aplícalo de medios a puntas, poco a poco. Sin scrunch no hay rizos. El scrunch es esa técnica con la que "estrujamos" nuestros rizos con las manos hacia arriba, desde las puntas hasta la raíz, para darles forma. Cuando hemos aplicado el activador de rizos, el secreto es que el pelo haga ruido cuando pasamos nuestras manos. Si no sucede, puedes humedecerlo con un spray.

El activador de rizos es el paso más importante del método curly

El producto totalmente necesario y que no puedes pasar por alto en el método curly es el del activador de rizos. Con este producto conseguirás unas ondas marcadas y espectaculares durante más tiempo y sin importar las condiciones climáticas, el peinado que te hagas o cada cuanto te laves el pelo.