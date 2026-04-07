Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir el juego de mesa y dos sillas de de terraza más barato: plegable y en un color blanco luminoso

Ikea lanza un nuevo conjunto de mesa y sillas pensado para exteriores. Este mobiliario responde a una necesidad sencilla: disfrutar del aire libre sin arruinarse. Además, se adapta a las limitaciones de los espacios urbanos reducidos.

Este conjunto se compone de una mesa y cuatro sillas con reposabrazos. Así, podrás recibir a familiares o amigos para una comida en la terraza.

El diseño es sencillo, en un color blanco que combina con todos los estilos de decoración. La marca apuesta por la accesibilidad con un precio atractivo. De hecho, el conjunto completo se ofrece a 239,99 euros. Un precio que sigue siendo competitivo frente a otras opciones del mercado para muebles de esta calidad. La mesa mide 130 x 74 cm. Por lo tanto, cabe perfectamente en un balcón o en una terraza pequeña. Sin embargo, ofrece espacio suficiente para cuatro comensales.

El modelo TORPARÖ destaca por su diseño plegable. De este modo, puedes guardarlo fácilmente cuando no lo uses. Esta característica permite ganar un espacio muy valioso en las viviendas modernas. Ikea ha diseñado estos muebles para que resistan las condiciones del exterior. La selección de materiales garantiza una buena resistencia a la intemperie. Por lo tanto, puedes dejar el conjunto al aire libre durante toda la temporada de verano.

Las sillas incorporan reposabrazos para una comodidad óptima con lo que podrás disfrutar plenamente de tus momentos de relax. El diseño es sobrio y funcional, fiel al espíritu de la marca sueca. y la practicidad no sacrifica la estética. Por el contrario, el color blanco aporta luminosidad y frescura a tu espacio exterior, una elección de tono que sigue siendo un clásico que nunca pasa de moda. La relación calidad-precio es un argumento de peso. Por menos de 240 euros, obtienes un conjunto completo para cuatro personas. A partir de ahora, amueblar el jardín o la terraza está al alcance de todos los bolsillos. Esta nueva colección llega en el momento justo a las tiendas. Los consumidores buscan soluciones asequibles para sus espacios exteriores. Ikea responde a esta demanda con una oferta clara y sin sorpresas.

La función plegable supone una gran ventaja en el día a día. Puedes plegar la mesa y las sillas en unos pocos pasos. Además, guardarlas durante el invierno no supone ningún problema, ni siquiera en un garaje o un armario pequeño.

En un balcón urbano, este conjunto transforma un espacio infrautilizado y unas cuantas plantas en maceta y una guirnalda de luces completan la decoración. Tu rincón de comedor al aire libre toma forma en un instante.

En un jardín pequeño, la mesa TORPARÖ crea un espacio acogedor. Sus dimensiones permiten moverse con facilidad a su alrededor. Además, el color blanco combina a la perfección con la vegetación circundante.