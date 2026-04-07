Adiós a la vitrocerámica, hay una alternativa que es tendencia en las cocinas

Cocinar sin vitrocerámica parece cosa de otro siglo, sin embargo y, a pesar de ser una de las formas más extendidas para cocinar, hay una alternativa que es tendencia en las cocinas y que te hará decir adiós a la famosa "vitro".

Sin embargo, hay una alternativa que es tendencia en las cocinas y que te hará decir adiós a la vitrocerámica. Se trata de las placas por infrarrojos, que es un sistema mucho más eficiente. Pero no solo eso, estas placas por infrarrojos suelen estar ocultas bajo la encimera de la cocina con lo que consiguen una visión mucho más limpia de este rincón de la casa.

¿Y cómo funcionan? Pues la energía se envía directamente al recipiente en lugar de repartirse por toda la superficie como ocurre con la vitrocerámica. Por no hablar de lo sencillo que será ahora limpiar la cocina.

Doble de rápido

También hay quien asegura que se puede cocinar el doble de rápido que en la vitrocerámica, dado que al concentarse el calor, la comida se hace en mucho menos tiempo.

COLORADO SPRINGS FIRE DEPT. / TMX | PI STUDIO

Cómo limpiar la vitro

Las placas vitrocerámicas se ensucian muchísimo en casa, así que toca limpiarlas con bastante frecuencia. A la acumulación de grasa se suma el riesgo de rayones durante la limpieza, por lo que conviene tener cuidado con los productos que se usan.

4 preguntas sobre la limpieza de la vitro ¿Con qué frecuencia se debe limpiar la vitrocerámica? Todo depende de la frecuencia de uso. A diario se limpia ligeramente con agua o detergente lavavajillas, y una vez por semana se realiza una limpieza profunda. Si hay derrames, lo mejor es limpiarlos cuanto antes. ¿Es mejor secar la placa después de limpiarla? Sí. Si se seca completamente, se evitan las marcas de agua. Para ello se usa un paño limpio y seco. ¿Se puede usar un rascador para eliminar la suciedad? Las pruebas realizadas en el laboratorio de OCU demuestran que el rascador no raya la placa vitrocerámica con ninguno de los métodos de limpieza usados. ¿Se puede usar cualquier limpiador? No. Hay limpiadores que no se deben usar. Estropajos y fibras abrasivas pueden dejar arañazos, limpiadores agresivos como la lejía pueden dejar manchas o borrar las líneas que marcan las zonas de cocción, los limpiadores en polvo pueden rayar la superficie y los elementos punzantes también pueden rayar la placa.

Para ayudarte, en la OCU han hecho una prueba práctica: enviaron al laboratorio distintos sistemas para limpiar placas vitrocerámicas para ver si son eficaces. ¿Quieres saber cuál funciona mejor?

¿Cuál es el mejor producto para limpiar la vitro?

En la prueba aplicaron una mezcla de grasa, margarina y aceite, la dejaron reposar más de 12 horas y después limpiaron con cada uno de los productos. Todos los productos superan al agua sola, pero los más eficaces son el quitagrasas y la pasta de limpieza.

¿Cuál es el mejor producto para sacarle brillo?

Si quieres quitar marcas o darle más brillo a la placa, no pasa nada: también realizaron una prueba con tres productos —alcohol, vinagre de limpieza y limpiacristales—. El limpiacristales resultó ser el más efectivo.