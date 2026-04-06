Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de paños de cocina más barato del mercado: disponible en dos colores por solo 4,99 euros
Una oferta que no podrás dejar escapar
Benito Domínguez
Siempre es bueno renovar los paños de cocina y por eso no te puedes perder la oferta de Lidl que vende el set de paños de cocina más barato del mercado. Está disponible en dos colores por solo 4,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un set de paños de cocina compuesto por cinco unidades. Son de puro algodón y fáciles de cuidar, además de especialmente absorbentes y resistentes.
En total, son 3 paños de cocina y 2 toallas de cocina de rizo, además, es lavable a máquina hasta 60 grados.
Colores
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este set de pagos de cocina, que está disponible en colores gris y rojo tiene un precio de 4,99 euros en Lidl.
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