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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire Moulinex, con más de un 20% de descuento

Su precio es inferior a 50 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire Moulinex, con más de un 20% de descuento.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire Moulinex, con más de un 20% de descuento. / Paula Ordóñez / Cedida

Eugenio Viñas

A partir de mañana, 30 de marzo, llega a todos los supermercados Lidl la freidora de aire Easy Fry Compact, de la marca Moulinex, con un precio increíble. Cuesta menos de 50 euros. En concreto, 49,99, gracias a una rebaja del 23%. Por lo que se esperan colas kilométricas en las tiendas en plena Semana Santa.

La freidora de aire, modelo EY1458, con 1.300 W de potencia y 3 litros de capacidad, es una "forma rápida y fácil de cocinar recetas saludables y crujientes", asegura la cadena de supermercados Lidl en su página web. Su avanzada tecnología de aire caliente permite "una fritura impecable en un instante, para comidas deliciosas con poco o nada de aceite".

Comidas para cuatro personas

Consta de diez programas de cocción automáticos, dando posibilidades ilimitadas, con una capacidad compacta de 3 litros para 1 o 4 personas. Tefal Easy Fry Compact ahorra hasta un 70% de energía y logra resultados un 39% más rápidos en comparación con un horno convencional.

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Es perfecto para cocinar, por ejemplo, patatas fritas, pollo, filete, pescado, postre, pizza, nuggets, verduras, gambas y beicon. El electrodoméstico viene provisto de una pantalla táctil digital muy intuitivo para facilitar el cocinado. El nivel de temperatura que alcanza es de aproximadamente 200 grados.

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