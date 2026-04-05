Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las sartenes Tefal de acero inoxidable por menos de 20 euros
Es apta para cualquier tipo de cocinas, incluidas las de inducción, y para el horno
Ya están en el Lidl las nuevas sartenes Tefal de acero inoxidable a precios inferiores a 20 euros. A partir de mañana, lunes, llegarán a todos los supermercados del país, con una rebaja de hasta el 15%. Así, el tamaño de 24 centímetros de diámetro cuesta 16,99 euros, y el de 28 centímetros, 19,99. Por ello, se esperan colas kilométricas.
Las sartenes están fabricadas en acero inoxidable de primera calidad, con diez años de garantía, y alta resistencia. El interior, según describe la cadena de supermercados, "está provisto de un duradero revestimiento antiadherente de titanium que facilita la cocción y la limpieza, mientras que el exterior está equipado con un mango termoplástico de forma ergonómica que permite un manejo seguro".
Dorado perfecto
Su elegante diseño se integra a la perfección en cualquier cocina y el Thermo-Signal garantiza un dorado perfecto. La tecnología Thermo-Signal indica cuándo la sartén ha alcanzado la temperatura ideal para empezar a cocinar y garantiza que no se desperdicie energía por calentar los utensilios de cocina durante demasiado tiempo.
La base de la sartén es Thermo Fusion Integral. Gracias a la base extragruesa de la sartén, que no se deforma con el tiempo, puedes contar cada día con una distribución perfecta del calor y un resultado de cocción uniforme.
Apta hasta para el horno
Es compatible con todo tipos de cocina, incluidas las de inducción. Por si fuera poco, es apta para horno siempre y cuando se alcance una temperatura máxima de 175 grados.
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