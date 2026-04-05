Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el robot de cocina más potente del mercado: intuitivo y de diseño compacto

Si te gusta la cocina pero no quieres tener todo lleno de electrodomésticos, no puedes perderte la oferta de Lidl, que vende el robot de cocina más potente del mercado. Es intuitivo y de diseño compacto, además podrás hacer múltiples preparaciones con un solo electrodoméstico. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un robot de cocina negro de la marca Braun. Es el robot de cocina PurEase de Braun, tu nuevo ayudante indispensable para la preparación diaria de alimentos.

Con su potente motor de 800 vatios y el intuitivo sistema de un solo toque, cocinar y hornear se convierte en un juego de niños. Gracias a su diseño compacto, encuentra espacio en cualquier encimera y se puede guardar sin esfuerzo.

Ya sea que quieras mezclar batidos, amasar masa o cortar verduras, con los versátiles accesorios y los sencillos niveles de velocidad, obtendrás resultados perfectos de forma rápida y sin complicaciones.

Funciona con un solo toque: Disfruta de un manejo sencillo con solo pulsar un botón. El control de pulso y velocidad de un solo toque permite una preparación de alimentos rápida e intuitiva.

Tiene un diseño compacto: Gracias a su diseño compacto, esta máquina cabe fácilmente en cualquier encimera de cocina y se puede guardar fácilmente cuando no se usa.

Además, cuenta con el sistema EasyClick: Cambia fácilmente entre el robot de cocina, la batidora y el molinillo: la preparación diaria de alimentos es muy sencilla.

El robot de cocina tiene 2 velocidades + pulso: Lógico y fácil de usar. Con Rápido, Lento, Pulso y Parar, tienes acceso rápido a la preparación sencilla de alimentos cotidianos.

Además, la capacidad del bol es de 2,1 litros: Disfruta de un gran volumen para tus tareas diarias de preparación de alimentos con una capacidad total del bol de 2,1 litros y una capacidad útil de 1,2 litros para líquidos.

Y tiene una batidora de 1,2 litros: Con una generosa capacidad de 1,2 litros, puedes preparar muchas de tus bebidas y batidos favoritos. Además, cuenta con prácticas cuchillas extraíbles para una fácil limpieza.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este robot de cocina tenía un precio de 109,90 euros, pero ahora tiene un descuento del 18 por ciento, con lo que se queda en 89,99 euros.