Mañana se esperan colas kilométricas en Ikea para conseguir el biombo de madera que da privacidad a tu terraza o jardín: lo mejor, el precio

Los expertos lo repiten: solo se disfruta de verdad de un espacio exterior cuando uno se siente a salvo de las miradas ajenas. Cuando el sitio es reducido, cada metro cuadrado cuenta. Así, una simple mampara desmontable puede bastar para crear un rincón de descanso donde atreverse a tomar el sol o cenar, incluso si se encuentra pegado al edificio de enfrente. Ahí es precisamente donde entra en juego el biombo NÄMMARÖ, diseñado para ofrecer intimidad sin cerrar el espacio. Este modelo está compuesto por una estructura de madera maciza de acacia, una especie muy apreciada por su resistencia en exteriores. Las lamas dejan pasar la luz y el aire, al tiempo que impiden la vista. El biombo mide aproximadamente 140 cm de alto por 80 cm de ancho, con una base de 50 cm, lo que lo hace lo suficientemente compacto para balcones.

¿Y dónde lo puedes encontrar? Respuesta rápida: en Ikea.

En su versión de mueble completo, el módulo combina biombo, banco y baúl de almacenamiento integrado de aproximadamente 80 × 68 × 140 cm. Además, permite guardar cojines, mantas, juguetes o pequeñas herramientas para mantener el exterior ordenado. En cuanto al presupuesto, hay que contar con unos 75 euros solo por el biombo y entre 170 y 220 euros por la versión con baúl, según las promociones detectadas recientemente.

Montaje sencillo

El montaje es sencillo. Una clienta destaca además: "Mucho espacio para los cojines de los asientos". Basta con un simple lavado con agua jabonosa y un retoque de color una o dos veces al año para mantenerlo en buen estado. Una ventaja importante es que este biombo no está fijado ni al suelo ni a la pared: se puede mover según el sol, el viento o la ventana desde la que se miran. En la ciudad, esta movilidad ayuda a transformar sucesivamente un rincón para comer, un rincón de lectura o una zona de juegos para los niños.

Eugenio Viñas

En un minijardín urbano, el banco con arcón separa el rincón de comedor del espacio de descanso, al tiempo que oculta los cubos de basura o el aire acondicionado. En una terraza de la planta baja, dos muebles dispuestos en forma de L crean un espacio más acogedor. Así, todo desaparece en un instante dentro del baúl antes de entrar. Esta solución 3 en 1 de Ikea se convierte en un aliado clave para transformar un rincón reducido en un refugio discreto. La serie NÄMMARÖ sitúa la intimidad sin obras en el centro de su concepto. Ya no es necesario instalar vallas, esperar a que crezca un seto ni negociar con la comunidad de propietarios. El biombo se instala, se desplaza y se adapta al ritmo de las estaciones.

Por eso, muchos habitantes de la ciudad buscan protegerse de las miradas indiscretas sin tener que realizar grandes obras ni perder espacio. Entre las vallas que hay que instalar, los setos que hay que cultivar y las normas de la comunidad de propietarios, la tarea parece complicada. Sin embargo, una solución de Ikea cambia las reglas del juego.

El biombo NÄMMARÖ ofrece intimidad inmediata a la vez que libera espacio en el suelo gracias al banco y al espacio de almacenamiento. Por otro lado, deja pasar el aire y la luz, lo que evita crear una sensación de encierro. Los propietarios de balcones estrechos aprecian especialmente esta doble función.

Además, la madera de acacia envejece bien en el exterior y adquiere una pátina elegante. Basta con pasar una esponja para eliminar el polvo y el polen. Un repintado anual conserva el color original y prolonga la vida útil del mueble. Por último, la modularidad del sistema permite añadir un segundo biombo o combinarlo con otros elementos de la gama NÄMMARÖ. De este modo, cada usuario configura su espacio según sus necesidades, sin herramientas ni taladros.