Mañana de colas en Lidl para conseguir la sartén antiadherente de aluminio que baja su precio a 5 euros: garantiza una cocción sana y baja en grasas

En este mes de marzo de la cadena de descuento Lidl ofrece numerosas ofertas para llenar la despensa sin vaciar la cartera. Lidl ofrece actualmente cinco electrodomésticos de cocina de su marca Silvercrest por menos de 10 euros, con descuentos de hasta el 30 %. Así, batidora, molinillo de café, sartén de hierro fundido, aparato para raclette y báscula de cocina están disponibles a precios reducidos para facilitar el día a día.

La sartén de aluminio fundido Silvercrest tiene actualmente un descuento del 30 pr ciento y cuesta ahora 6,99 euros en lugar de 9,99 euros. Este modelo, de 20 centímetros de diámetro, cuenta con un revestimiento antiadherente fabricado sin sustancias nocivas. Garantiza una cocción saludable y con bajo contenido en grasas.

Este resistente utensilio es compatible con todo tipo de placas de cocción, incluida la inducción. También soporta el uso en el horno hasta 160 grados. Por último, es apto para el lavavajillas, lo que facilita enormemente su mantenimiento.

La marca alemana también destaca una sartén Russell Hobbs, perfecta para preparar deliciosos platos. Como siempre, puedes encontrar este producto de cocina de la marca alemana a un precio muy asequible. Con sus numerosas ventajas, esta sartén es ideal para cocinar todo tipo de platos, ya sean patatas salteadas crujientes, sabrosos entrecots o tiernos y jugosos filetes de salmón, esta sartén es ideal para preparar deliciosas comidas. Tanto si es un novato como un apasionado de la gastronomía, esta sartén se convertirá en un elemento imprescindible en su cocina. Uno de los puntos fuertes de esta sartén de la cadena de tiendas Lidl es su versatilidad. Es compatible con todo tipo de fogones, incluidos los de inducción, lo que la convierte en un utensilio de cocina adaptable a cualquier cocina.

Fabricada en aluminio, garantiza una cocción rápida y homogénea de los alimentos. El fondo de 2,5 mm de grosor permite una distribución equilibrada del calor. De este modo, se evitan las zonas de sobrecalentamiento que podrían alterar las preparaciones y obtendrás resultados dignos de los mejores chefs sin ningún esfuerzo especial. Después de su uso, la sartén de la marca Lidl también resulta muy práctica, ya que se puede lavar sin problemas en el lavavajillas. Es una ventaja que hay que tener en cuenta. Y con razón, ya que te ahorrará la tediosa tarea de fregar los platos.

Cocinar con esta sartén le permitirá además adoptar una cocina más saludable y esto gracias a su revestimiento antiadherente. De hecho, los consumidores podrán preparar platos con muy poca grasa, ya que su material evitará que los alimentos se peguen a la superficie. Esto no solo permite reducir las calorías, sino también conservar todos los sabores naturales de los ingredientes. El revestimiento está garantizado sin PFOA, un compuesto químico controvertido que se utiliza a menudo en los antiadherentes clásicos. Esta ausencia garantiza la calidad y la seguridad del producto. Además de sus cualidades técnicas, la sartén LIDL es muy fácil de manejar.