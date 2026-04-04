Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más barata del mercado: por menos de 10 euros

Lidl quiere arrancar el mes de abril con numerosas ofertas para llenar la despensa sin vaciar la cartera. Lidl ofrece actualmente cinco electrodomésticos de cocina de su marca Silvercrest por menos de 10 euros, con descuentos de hasta el 30 %. Así, batidora, molinillo de café, sartén de hierro fundido y báscula de cocina están disponibles a precios reducidos para facilitar el día a día.

Estos utensilios de uso diario permiten ahorrar tiempo en la cocina y mejorar la preparación de las comidas. Todos ellos son de Silvercrest, la marca propia de la cadena, reconocida por combinar practicidad y rendimiento. Además, estos productos gozan de una sólida reputación entre los consumidores, que confían en ellos.

E. V.

Si quieres batir o hacer puré sin tener que invertir en una batidora cara, la batidora de mano Silvercrest, a 9,99 euros, es una solución práctica. Este aparato cuenta con dos velocidades y una función turbo. Su diseño permite batir directamente en la cacerola, sobre todo para sopas, y evita las salpicaduras gracias a su ingenioso diseño.

Pero ojo, que hay más. Y es que, por otra parte, los amantes del café recién molido disfrutarán del molinillo eléctrico Silvercrest, a 8,99 euros. Su molinillo de acero inoxidable garantiza un resultado fino y homogéneo. Este modelo portátil se puede llevar fácilmente cuando se está de viaje. Su tapa transparente facilita el ajuste del grado de molido según las preferencias de cada uno.

Repostería

La repostería exige precisión en las cantidades. La báscula Silvercrest tiene un descuento del 20 por ciento y cuesta 7,99 euros en lugar de 9,99 euros. Este modelo compacto y fácil de usar incluye una función de tara. Su capacidad máxima es de 5 kilogramos.

El aparato está equipado con un recipiente de pesaje de 3,5 litros, extraíble y transparente. Esta característica permite dosificar los ingredientes con exactitud y obtener resultados constantes en la cocina.

Lidl es una destacada cadena de supermercados de descuento de origen alemán. Presente en España desde 1994, se ha consolidado como el tercer operador del sector de distribución alimentaria en el país, con más de 700 tiendas y más de 19.000 empleados. Su modelo de negocio ofrece productos de alta calidad al mejor precio, con gran presencia de productos nacionales