Los abogados de familia estallan contra las demoras de más de un año en los divorcios contenciosos: "Se está favoreciendo a los incumplidores"

Los divorcios contenciosos acumulan hoy en día demoras de un año, debido a la nueva obligación de entablar una negociación antes de interponer una demanda. Así lo alerta la Asociación Española de Abogados de Familia, que advierte de que se está produciendo un "efecto embudo". “Este intento de negociación puede convertirse en un enrevesado camino burocrático que dificulta el acceso a la Justicia y la tutela judicial efectiva de los ciudadanos”, afirma Ramón Quintano, vocal del colectivo.

Desde el pasado 3 de abril de 2025, es obligatorio aplicar alguno de los denominados Medios Alternativos de Solución de Conflictos para intentar conseguir una solución extrajudicial antes de acudir a los tribunales. Con ello, el proceso es el siguiente, según explica la Asociación de Abogados de Familia: los abogados inician el proceso enviando una propuesta de negociación (burofax) a la otra parte, que ha de contener una oferta clara, el medio de solución elegido y la advertencia de que el intento es un requisito de procedibilidad legal.

Así funciona

Tras este envío, se debe esperar un máximo de 30 días naturales a recibir una respuesta o rechazo expreso. Si hay voluntad de negociar, ambas partes intentarán alcanzar un acuerdo, ya sea mediante negociación directa, mediación o conciliación. Finalmente, si no se logra el pacto, el abogado debe certificar el fracaso del intento mediante un acta o documento acreditativo para poder interponer la demanda judicial dentro de los tres meses siguientes a la finalización del proceso.

El incumplidor sale ganando

“En numerosas ocasiones, el recurso de procedibilidad establecido en la Ley Orgánica 1/2025 solo favorece al incumplidor, al que quiere que el procedimiento se prolongue en el tiempo para retrasar, por ejemplo, el pago de la pensión de alimentos. Tras la publicación de las estadísticas del CGPJ, podemos decir que, efectivamente, los incumplidores han salido favorecidos. ¿Cuántos procedimientos se encuentran actualmente bloqueados sin poder acceder a la Justicia? Estamos permitiendo que personas con una conducta reprobable se refugien en esta Ley para eludir sus obligaciones”, critica Ramón Quintano.

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Desplome nunca visto

Y es que los datos del Consejo General del Poder Judicial revela un desplome en la presentación de pleitos no consensuados de divorcio matrimonial del 24,7% y de guarda custodia y alimentos de hijos no matrimoniales del 21,8%. Se trata de "una caída nunca vista", superior a la registrada en el covid.

Asimismo, esta nueva medida tampoco está favoreciendo la salida negociada de los procedimientos. Tal como arrojan las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, el descenso en la presentación de demandas no consensuadas de divorcio no ha provocado un trasvase en favor de las de divorcios de mutuo acuerdo, que disminuyeron un 3%.