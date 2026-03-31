Cómo viajar más barato: ocho recomendaciones para gastar menos
Consejos para reducir el gasto en vuelos, transporte, alojamiento o actividades.
Viajar es hoy más fácil que hace unos años, pero eso no significa que siempre sea barato. Los vuelos, el alojamiento o el transporte pueden hacer que el coste total del viaje aumente rápidamente.
Desde Vivus recuerdan que planificar el viaje con antelación es una de las claves para ahorrar dinero. Tener en cuenta aspectos como los vuelos, el alojamiento, el transporte o el calendario puede marcar una gran diferencia en el presupuesto final.
Estos son algunos de los trucos que señalan desde la compañía para viajar gastando menos.
1. Organiza el viaje con antelación
Uno de los consejos principales es planificar el viaje antes de salir. Preparar un buen planning permite saber qué actividades se quieren hacer, dónde dormir o qué lugares visitar.
Tal y como indican desde Vivus, organizar el viaje con tiempo ayuda a evitar gastos innecesarios y también permite elegir mejor los lugares que realmente interesan.
2. Haz un presupuesto
Otro paso importante consiste en definir cuánto dinero quieres gastar durante el viaje.
De acuerdo con Vivus, establecer un presupuesto permite ajustar el coste de actividades, alojamiento o comidas para no gastar más de lo previsto.
3. Evita la temporada alta
Viajar en temporada alta suele implicar precios más elevados y mayor cantidad de turistas.
Desde la compañía recuerdan que meses como agosto o ciertos periodos específicos de cada destino suelen ser más caros. Por ejemplo, señalan que viajar a Andorra en invierno puede resultar más costoso.
Como alternativa, recomiendan hacer viajes largos en temporada baja y reservar escapadas más cortas si se quiere visitar un destino en su momento más popular.
4. Viaja de noche si es posible
Otra estrategia consiste en aprovechar los desplazamientos nocturnos.
Tal y como apuntan, viajar de noche puede permitir ahorrar una noche de alojamiento, ya que se duerme mientras se realiza el trayecto.
Eso sí, no es una opción cómoda para todo el mundo, especialmente para quienes necesitan descansar bien.
5. Reduce el equipaje
Viajar con menos equipaje también puede ayudar a ahorrar.
Llevar solo lo imprescindible permite evitar costes extra en el avión, como el pago por maletas adicionales, y facilita los desplazamientos cuando se utiliza transporte público.
6. Elige alojamientos más baratos
El alojamiento suele ser uno de los gastos más importantes durante un viaje.
Por eso, desde Vivus aconsejan optar por hoteles económicos o hostales, ya que reducir este coste puede disminuir de forma significativa el presupuesto total del viaje.
Además, recuerdan que muchas personas pasan poco tiempo en el hotel cuando viajan, por lo que lo esencial es poder descansar sin ruido durante la noche.
7. Reserva por internet
Hoy en día, realizar las reservas online puede facilitar mucho la búsqueda de precios más bajos. Reservar por internet permite comparar alojamientos, transportes o actividades, lo que ayuda a encontrar mejores ofertas sin salir de casa.
8. Usa transporte público y camina
Por último, recomiendan evitar el taxi siempre que sea posible.
Moverse en transporte público o caminando suele ser mucho más económico. Además, caminar por la ciudad puede ser también una forma de conocer mejor el destino.
Desde Vivus concluyen que aplicar estos consejos puede ayudar a reducir el gasto en vuelos, transporte, alojamiento o actividades, permitiendo viajar de forma más económica si se planifica con tiempo.
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