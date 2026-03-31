Ir a ‘La Velada VI’, viajar con todo pagado y cobrar: la oferta que arrasa en InfoJobs

Ir a ‘La Velada del Año VI’, disfrutar del ambiente del evento desde la zona VIP y cobrar por hacerlo. Esa es la propuesta que ha lanzado InfoJobs, que busca a una persona para vivir el evento desde dentro como parte de una experiencia laboral especial.

Tal y como explican desde la plataforma de empleo, esta iniciativa forma parte de los llamados “Cool Jobs”, experiencias laborales diseñadas para conectar con el entretenimiento y las nuevas tendencias digitales.

La propuesta ha despertado un enorme interés: más de 240.000 personas ya se han inscrito para optar a este puesto.

1.000 euros por un día y experiencia VIP

La oferta incluye una remuneración de 1.000 euros netos por un día de trabajo, además de diferentes ventajas para vivir el evento de forma exclusiva.

La persona seleccionada recibirá:

1.000 euros netos por un día de trabajo.

Viaje de ida y vuelta desde su casa.

Alojamiento incluido.

Acceso al pesaje previo al evento.

Entrada a la zona VIP de ‘La Velada VI’.

Además, el ganador o ganadora podrá acudir con un acompañante para compartir la experiencia.

Uno de los eventos más seguidos de Internet

‘La Velada del Año’ se ha consolidado como uno de los eventos de entretenimiento más seguidos del mundo digital. El espectáculo fue creado por Ibai Llanos y combina combates de boxeo entre creadores de contenido, actuaciones musicales y un gran show en directo.

Cada edición reúne a miles de personas en el recinto y millones de espectadores en streaming en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los fenómenos más comentados de internet.

Con esta iniciativa, desde InfoJobs señalan que buscan seguir ofreciendo experiencias laborales diferentes que conecten con la comunidad digital y con nuevas formas de entretenimiento.

“Queremos que sea la mejor experiencia de su vida”

En la plataforma explican que el objetivo es que el trabajo se convierta en algo memorable para quien resulte elegido.

“Queremos que el trabajo de la persona seleccionada sea la mejor experiencia de su vida. Con este Cool Job en La Velada podrás vivir una experiencia exclusiva en el evento del año. En InfoJobs seguimos liderando la innovación en el mercado laboral ofreciendo los mejores trabajos”, explica Nilton Navarro, Brand Manager de InfoJobs.

Durante la presentación de ‘La Velada VI’, el propio Ibai Llanos también mencionó la iniciativa en Twitch: “Me parece increíble la oferta de trabajo. Te pagan por ir a La Velada del año, gracias a InfoJobs”.

Así, la plataforma propone convertir la asistencia al evento en un trabajo por un día, con el objetivo de que la persona elegida pueda vivir cada combate, la música y el ambiente del público desde una de las zonas más exclusivas del espectáculo.