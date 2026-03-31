El truco para limpiar el microondas en 10 minutos con productos que tienes en casa

El microondas es uno de los electrodomésticos más prácticos de la cocina. No solo sirve para calentar o descongelar alimentos, también permite preparar recetas rápidas en poco tiempo.

Sin embargo, muchas veces la limpieza se va posponiendo por falta de tiempo. Desde Aldi recuerdan que mantenerlo limpio es importante, ya que puede convertirse en un espacio donde se acumulen gérmenes, bacterias o restos de comida si no se limpia con regularidad.

Por eso, desde la cadena explican cómo limpiar el microondas por dentro y por fuera utilizando productos que normalmente ya están en casa.

Qué hacer antes de limpiar el microondas

Antes de empezar con la limpieza, en Aldi recomiendan tener en cuenta algunas pautas básicas.

Leer las instrucciones del fabricante antes de limpiar el electrodoméstico.

Desenchufar el microondas de la corriente.

Establecer un día a la semana para limpiarlo y evitar que se acumule suciedad.

También aconsejan limpiar la bandeja o plato del microondas, retirándola con cuidado para eliminar restos de comida. Después se puede lavar con agua caliente y jabón de los platos y secarla con delicadeza.

Para limpiar el interior, una de las opciones consiste en calentar un recipiente con agua y unas gotas de lavavajillas. El vapor ayuda a desprender la suciedad y facilita retirarla con una bayeta o un estropajo suave.

Limpiar el microondas con vinagre

El proceso consiste en:

Llenar un recipiente apto para microondas con 300 mililitros de agua.

Añadir una cucharada de vinagre blanco.

Calentar la mezcla en el microondas durante un máximo de cinco minutos.

Dejar reposar unos tres minutos sin abrir la puerta.

Después solo hay que limpiar la superficie con un estropajo suave y aclarar con una bayeta de cocina.

Desde la cadena también explican que se puede aumentar el poder desengrasante añadiendo ¼ de taza de vinagre blanco a un cuenco de agua y una cucharadita de bicarbonato de sodio.

Limpiar el microondas con limón

El procedimiento es sencillo:

Exprimir el zumo de un limón en un recipiente apto para microondas.

Añadir agua a la mezcla.

Calentarla durante unos cinco minutos.

Esperar unos diez minutos sin abrir la puerta para que actúe el vapor.

Después se pueden limpiar las paredes del electrodoméstico con un estropajo suave o un paño y secar el interior.

Limpiar el microondas con bicarbonato

Mezclar tres cucharadas de bicarbonato con agua hasta formar una pasta.

Aplicarla en el interior del microondas, especialmente en las paredes.

Dejar actuar la mezcla durante unos diez minutos.

Después se retira con una bayeta húmeda y se seca el interior del electrodoméstico.

Cómo limpiar el microondas por fuera

Una vez limpio el interior, también conviene limpiar el exterior.

Los expertos de Aldi recomiendan utilizar un estropajo suave y una mezcla de agua con jabón neutro para evitar rayar la superficie del electrodoméstico. Tras frotar, se puede aclarar con una bayeta de microfibra y secar con un paño limpio.

La cadena recuerda que una limpieza adecuada de los electrodomésticos ayuda a evitar la proliferación de gérmenes, los malos olores y posibles efectos en el sabor de los alimentos.