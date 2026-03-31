Si te sientes culpable por todo, estos 6 consejos de psicólogos pueden ayudarte
Por qué te sientes culpable por todo y qué hacer.
Sentirse culpable es algo que muchas personas experimentan con frecuencia. Sin embargo, cuando esa sensación aparece constantemente puede acabar afectando al bienestar emocional. Desde El Prado Psicólogos explican que la culpa no siempre es negativa. En algunos casos puede convertirse en una señal que nos ayuda a reflexionar sobre nuestras acciones y a mejorar. Aun así, cuando se vuelve excesiva, conviene aprender a gestionarla.
Estos son seis consejos que señalan desde el centro psicológico para dejar de sentirte culpable por todo.
1. Busca las causas de la culpa
Tal y como señalan desde El Prado Psicólogos, sentir culpa puede ser una señal que nos permita aprender de los errores.
Por ejemplo, puede aparecer si sentimos que hemos dicho algo ofensivo a alguien o si hemos dedicado demasiado tiempo al trabajo y poco a la familia. En esos casos, la culpa funciona como una señal de alarma que invita a detenerse y reflexionar.
Cuando esta sensación conduce a cambiar el comportamiento para mejorar, los psicólogos hablan de una “culpa sana”.
2. Asume tu cuota de responsabilidad
Los especialistas recomiendan analizar la situación con calma y preguntarse:
- Hasta qué punto tu comportamiento o tus palabras han influido.
- Qué podrías haber hecho para evitar el daño.
- Si el error fue consciente o involuntario.
Según indican en El Prado Psicólogos, muchas veces la culpa surge de la idea de que podemos controlarlo todo, cuando en realidad hay muchos factores que escapan de nuestras manos.
3. Acepta el error y aprende
Otro paso importante consiste en aceptar que todos cometemos errores.
Desde el centro psicológico recuerdan que no es posible cambiar el pasado, pero sí transformar el presente. Lo importante es aprender de lo ocurrido para no repetirlo.
Si existe la posibilidad de reparar el daño, recomiendan intentar hacerlo. Si no es posible, aconsejan seguir adelante con la intención de no volver a cometer el mismo error.
4. Habla de tus sentimientos
En lugar de negar la culpa o los sentimientos negativos asociados, los psicólogos recomiendan expresarlos. Hablar con otras personas sobre lo que sentimos puede ofrecer nuevas perspectivas sobre la situación y favorecer reflexiones más profundas.
5. Perdónate
Perdonarse a uno mismo es uno de los pasos más difíciles, pero también uno de los más importantes.
Desde el centro proponen un ejercicio sencillo: imaginar que dentro de nosotros hay un niño pequeño. En esa situación, lo más probable es que no lo reprendiéramos constantemente, sino que le ofreceríamos comprensión y apoyo.
Aplicar esa misma actitud hacia uno mismo puede ayudar a reducir la culpa y avanzar.
6. Busca ayuda psicológica si lo necesitas
Por último, los psicólogos de El Prado recuerdan que, si la sensación de culpa persiste pese a intentar gestionarla, puede ser recomendable buscar ayuda profesional.
Según explican, técnicas como EMDR, hipnosis y EFT pueden ayudar a procesar lo ocurrido desde otra perspectiva. La ayuda de un profesional, añaden desde el centro, puede permitir analizar la situación con mayor objetividad y aprender a perdonarse.
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