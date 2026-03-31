Natalia Verbeke desvela su secreto: “Soy una atleta sexual”

La actriz Natalia Verbeke ha protagonizado uno de los momentos más comentados de su visita al programa ‘La Revuelta’, donde acudió junto a Ángela Cervantes para presentar la película ‘Lapönia’, una comedia familiar “no apta para niños” participada por RTVE.

Tal y como recogen en la web de la cadena pública, ambas intérpretes visitaron el espacio de David Broncano y no faltaron las bromas durante la entrevista. De hecho, las dos hicieron referencia a su relación con los premios Goya.

“Está guay que también invitéis a perdedoras”, bromeaban las invitadas en el programa, en referencia a que Ángela Cervantes acumula tres candidaturas sin premio y Natalia Verbeke nunca ha sido nominada.

Durante la entrevista también regalaron al presentador “una experiencia”, una aurora boreal –o casi– recreada sobre el escenario del programa.

Admiración entre las dos actrices

La conversación también dejó momentos de reconocimiento entre ambas intérpretes. Según señalan en RTVE, Natalia Verbeke no dudó en elogiar el trabajo de su compañera.

La actriz definió a Ángela Cervantes como “la mejor” actriz del momento, aunque añadió entre risas: “Aunque te moleste que lo diga”, en referencia a la vergüenza que le provoca.

“Es una barbaridad, nos va a hundir a todas”, exclamaba Verbeke, provocando el sonrojo de la actriz barcelonesa. Por su parte, Ángela Cervantes confesó que trabajar con Verbeke le imponía respeto al principio. “Me daba respeto trabajar con Natalia Verbeke, y encima haciendo comedia. Pero ha sido una gozada”, explicó.

“Soy una atleta sexual”

Uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando Natalia Verbeke habló sobre su vida en pareja.

La actriz, nacida en Buenos Aires, saltó a la fama con la película ‘El otro lado de la cama’ (2002). En su visita al programa aseguró que algo debió quedarle de aquella historia, porque se definió como “una atleta sexual”.

Además, hizo referencia a su pareja, exjugador de rugby, con humor: “Me hace unos placajes que no veas”. Desde su salto a la fama, Verbeke no ha dejado de trabajar en cine y televisión y ha recibido dos premios Ondas. Recientemente también ha sido declarada madrina de ‘Días de cine’ en RTVE.

Una de las actrices emergentes del cine español

La entrevista también sirvió para repasar la trayectoria de Ángela Cervantes, considerada una de las figuras emergentes del cine español en los últimos años. Tras varias temporadas en la serie ‘Com si fos ahir’, de TV3, la actriz barcelonesa debutó en el cine con ‘Chavalas’ y en apenas cinco años ha participado en varias películas.

En RTVE detallan que ha ganado tres premios Gaudí y ha recibido tres nominaciones a los Goya, además de obtener ex aequo el premio a la mejor interpretación femenina en el Festival de Málaga en 2025 por ‘Furia’.

Ambas actrices protagonizan ahora ‘Lapönia’, junto a Julián López y el actor noruego Vebjørn Enger, una comedia familiar “no apta para niños” participada por RTVE.