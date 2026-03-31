Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla a presión de gran capacidad más barata que puedes encontrar: por menos de 50 euros

Si te gusta la cocina no puedes dejar pasar la oferta de Lidl, que tiene la olla a presión de gran capacidad más barata que puedes encontrar, por menos de 50 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella. Se trata de la olla a presión Tefal de seis litros de capacidad.

Una olla con la que podrás hacer los más diversos tipos de preparaciones: Cocinar, cocer al vapor, dorar y estofar.

Tiene inserto de vapor y ofrece una cocción de bajo consumo energético con la óptima conservación de los nutrientes.

Esta olla a presión tiene un sistema de seguridad Secure 5 (patentado) y regulador de cocción de 2 niveles. Por un lado, el nivel intensivo (117 °C, por ejemplo, para carne y pescado); y por el otro el nivel suave (112 °C, por ejemplo, para verduras, arroz, patatas).

Cuenta con una cesta con trípode y es apta para lavavajillas, excepto la tapa y el anillo de sellado.

Tiene una base encapsulada de inducción fuerte y duradera para una distribución del calor perfecta y uniforme y una estabilidad óptima; además, es apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción.

Entre sus ventajas, tiene un mango largo para una apertura y cierre cómodo; así como un sistema de cierre automático: el mango encaja audiblemente cuando está correctamente cerrado. Por último, cuenta con un mango corto para un transporte seguro.

Descuento increíble

Esta maravilla de la cocina tenía un precio de 129,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento increíble del 61 por ciento, con lo que se queda en 49,99 euros, menos de 50 euros, es toda una ganga.

Agencia Atlas

La olla exprés acumula con el tiempo restos de comida, olores y manchas blanquecinas difíciles de eliminar, especialmente en el interior y en la tapa. Sin embargo, existe un método rápido y poco conocido que aprovecha el propio funcionamiento de la olla para limpiarla sin esfuerzo.

El truco consiste en llenar la olla con agua hasta la mitad, añadir dos rodajas de limón (o un chorrito de vinagre) y cerrarla sin presión, dejándola hervir durante unos 10 minutos. El vapor caliente, cargado de ácido cítrico, se distribuye por todo el interior y desprende suciedad, neutraliza olores y elimina restos de cal.

Tras apagar el fuego y dejar templar, basta con pasar una esponja suave: la suciedad sale prácticamente sola, sin necesidad de frotar ni usar desengrasantes agresivos. El acero recupera brillo y la olla queda limpia y sin olores.