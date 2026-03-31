Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la plancha de pelo más barata del mercado: por solo 17,99 euros
El mejor truco para eliminar la electricidad estática: una bola de papel de aluminio por el cabello, de la raíz a las puntas
M. R. / A. O.
Si quieres lucir un estupendo cabello de peluquería sin necesidad de ir al centro de belleza, no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl: la plancha de pelo más barata del mercado, que solo te costará 17,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con una de ellas.
Se trata de una plancha de pelo Gold Dust de Remington que cuenta con un revestimiento avanzado de cerámica 2 veces más suave para un deslizamiento sin esfuerzo y peinados sedosos dignos de peluquería.
Funciona a alta temperatura: 230°C con el control de temperatura digital; y tiene función de bloqueo de temperatura.
Además, es de calentamiento rápido, lista para usar en 15 segundos y tiene unas placas estrechas extralargas de 110 milímetros de largo, además de unas placas flotantes para reducir la presión sobre el cabello.
Voltaje universal
Cuenta con bloqueo de transporte y voltaje universal, además de apagado de seguridad automático después de 60 minutos.
También dispone de cable giratorio e incluye alfombrilla resistente al calor.
Esta plancha para el pelo tenía un precio de 44,99 euros, pero ahora en Lidl tiene una increíble rebaja del 6 por ciento, con lo que se queda en 17,99 euros.
¿Cómo eliminar la electricidad estática? No renuncies al gorro
Las causas más habituales de la electricidad estática son las bajas temperaturas, el aire seco, el viento y los cambios bruscos de ambiente. El problema afecta especialmente a los cabellos secos, saturados de siliconas, con tendencia a engrasarse o recién lavados y secados con secador. Aunque pueda parecer tentador, no deberías dejar de usar gorro, ya que es importante para tu salud. Lo recomendable es sustituir uno de acrílico por otro de lana o algodón. Y cuando los laves, utiliza un suavizante con efecto antiestático para reducir la carga positiva de las fibras.
¿Qué hacer con el cabello electrizado? Suaviza y peina
Nada más y nada menos que una bola de papel de aluminio es lo que terminará con el problmea. Aunque parezca un truco extravagante, funciona sorprendentemente bien. Tras quitarte el gorro, basta con pasar la bola por el cabello siguiendo la dirección del crecimiento, de la raíz hacia las puntas. Así, los mechones se alisarán en un instante y recuperarás un aspecto pulido. También es eficaz pulverizar un poco de laca sobre el peine antes de usarlo. Durante el otoño y el invierno, cuida tu melena con productos hidratantes que incluyan ácido hialurónico, aloe vera o miel, y recuerda aplicar aceites capilares con regularidad. Tu cabello te lo agradecerá.
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