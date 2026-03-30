Lo que puedes descubrir si buscas tu propio nombre en Internet

Buscarse a uno mismo en Internet ya no es solo una curiosidad o un gesto narcisista. En los últimos años se ha convertido en una práctica relacionada con la seguridad digital. Esta acción tiene incluso un nombre técnico: egosurfing. Según explica el portal especializado estafa.info, se considera una de las medidas más sencillas que pueden adoptar los usuarios para prevenir la suplantación de identidad en la red.

El egosurfing consiste, básicamente, en buscar el propio nombre en Internet, por ejemplo, en motores de búsqueda como Google o Safari. De esta forma es posible comprobar en qué páginas aparecen los datos personales y cómo están siendo utilizados.

Qué puedes descubrir al buscar tu nombre

Realizar este tipo de búsquedas permite ver con qué se relaciona nuestro nombre en la red: perfiles en redes sociales, referencias laborales, estudios u otros contenidos públicos.

Tal y como explica estafa.info, este proceso puede servir para detectar información desactualizada y solicitar su eliminación, pero también para descubrir posibles casos de suplantación de identidad.

Este delito consiste en utilizar los datos personales de otra persona para hacerse pasar por ella. Los motivos pueden ser muy distintos: estafas, campañas de phishing o chantajes, entre otros.

Al buscar el propio nombre en Internet es posible detectar perfiles falsos o páginas que utilicen la imagen o identidad de alguien sin su permiso. También permite ver qué resultados aparecen en las primeras páginas de búsqueda y comprobar si alguno podría estar relacionado con un fraude.

Cómo activar alertas para detectar usos de tus datos

Una de las formas más eficaces de practicar egosurfing es utilizar alertas automáticas en los buscadores.

Según explican desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y recoge estafa.info, herramientas como Google Alerts permiten crear avisos cuando aparecen nuevas publicaciones que incluyen determinados datos personales.

En estas alertas se pueden introducir elementos como:

el nombre y apellidos.

el DNI.

el correo electrónico.

la dirección u otros datos relevantes.

De este modo, cada vez que se publique contenido en Internet que incluya esas palabras o números, el usuario recibirá una notificación automática.

Para que la búsqueda sea más precisa, estos términos deben introducirse entre comillas, lo que indica al buscador que se trata de una expresión exacta.

Un delito cada vez más frecuente

La suplantación de identidad es un problema cada vez más extendido en Internet. Los expertos de estafa.info indican que en España se han detectado numerosos casos relacionados con el juego online.

En algunos de ellos, miles de personas han recibido avisos del Ministerio de Hacienda por supuestos impuestos pendientes relacionados con premios obtenidos en plataformas de apuestas. Sin embargo, los afectados nunca habían jugado: sus identidades estaban siendo utilizadas por terceros.

Este tipo de fraude puede tener consecuencias económicas o legales, además de afectar a la reputación personal.

También conviene buscar imágenes

Otra recomendación es practicar egosurfing también con imágenes.

En algunos casos los estafadores no utilizan el nombre real de una persona, pero sí fotografías tomadas de redes sociales u otros perfiles públicos para llevar a cabo fraudes o engaños.

Entre las estafas que pueden apoyarse en este tipo de información se encuentran ventas de productos inexistentes, campañas de phishing o prácticas como el brushing en Amazon.

El egosurfing, apuntan en estafa.info, funciona como una herramienta de alerta temprana. Si una persona descubre que sus datos o su identidad están siendo utilizados por terceros, lo más recomendable es presentar una denuncia ante las fuerzas de seguridad.