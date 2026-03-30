Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la afeitadora de cabeza más barata del mercado: por solo 34,99 euros
Una oferta a la que no podrás resistirse
B.D.
Si estás cansado de cortarte con las cuchillas cada vez que te afeitas la cabeza no puedes perderte esta oferta de Lidl, la afeitadora de cabeza más barata el mercado, que solo te costará 34,99 euros.
Se trata de una afeitadora de cabeza RX5 Ultimate de Remington.
Afeitadora. / Lidl
La afeitadora para la cabeza para hombre Remington RX5 Ultimate Series tiene cinco cabezales de afeitado que garantizan un mayor contacto con la piel y un resultado de afeitado apurado (0,2 mm).
Además, cuenta con una cámara de recogida de pelo para una limpieza fácil. Así, el afeitado de la cabeza se convierte en una experiencia rápida y limpia.
La afeitadora es 100% resistente al agua y funciona hasta 50 minutos con batería con un tiempo de carga de 4 horas.
Además, cuenta con un cortador de precisión para detalles y se entrega con una bolsa de almacenamiento de alta calidad.
El producto es adecuado para el afeitado en húmedo y en seco para hombres.
Descuento
Esta afeitadora tenía un precio de 109,99 euros, pero en Lidl tiene un descuento del 68 por ciento, con lo que solo te costará 34,99 euros.
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