Limpiar tu casa sin químicos: estos productos que tienes en casa la dejarán perfecta

Cada vez más personas buscan alternativas a los productos químicos tradicionales para limpiar su casa. Entre las opciones más populares están algunos ingredientes naturales que suelen encontrarse en cualquier cocina. Según explica la empresa de limpieza Las Nieves, productos como el limón, el vinagre de manzana o el bicarbonato de sodio pueden utilizarse en diferentes tareas de limpieza doméstica.

Entre las ventajas que destacan desde la empresa están varias razones:

Ecológicos, porque ayudan a reducir la contaminación.

Seguros para la salud, al evitar componentes químicos agresivos que pueden irritar la piel o el sistema respiratorio.

Efectivos, ya que algunos ingredientes naturales tienen propiedades antibacterianas, desinfectantes o desodorizantes.

Económicos y accesibles, porque suelen encontrarse fácilmente en casa o en el supermercado.

El limón: un clásico para limpiar y eliminar olores

El limón es uno de los productos naturales más conocidos en la limpieza del hogar y puede utilizarse en diferentes situaciones.

Entre sus usos destacan:

Efecto blanqueador para ropa o superficies blancas. Añadir media taza de jugo de limón en la lavadora puede ayudar a conseguir un resultado más fresco.

Desengrasante natural, útil para eliminar grasa en la cocina aplicando unas gotas sobre un estropajo.

Eliminación de manchas y malos olores, mezclándolo con agua para limpiar encimeras, mesas o cristales.

Además, el limón posee propiedades antibacterianas y antisépticas, lo que lo convierte en un recurso habitual para la limpieza general.

Vinagre de manzana: un multiusos para el hogar

Otro de los ingredientes más utilizados en limpieza doméstica es el vinagre de manzana.

Tal y como explica la empresa Las Nieves, puede utilizarse para distintas tareas:

Desinfectar duchas, grifos y superficies.

Limpiar cristales y ventanas, aplicándolo con un paño y después retirándolo con agua caliente.

Limpiar el microondas, calentando un vaso de vinagre durante unos minutos para que el vapor facilite retirar la suciedad.

Eliminar manchas de maquillaje en ropa, mezclándolo con agua antes del lavado.

Se trata de un producto económico, ecológico y habitual en la limpieza diaria.

Bicarbonato de sodio: aliado contra olores y suciedad

El bicarbonato de sodio es otro de los ingredientes naturales más utilizados en el hogar.

Los expertos de Las Nieves apuntan que puede emplearse para diferentes funciones:

Suavizar la ropa, ayudando a neutralizar la dureza del agua.

Eliminar malos olores, espolvoreándolo sobre superficies antes de limpiarlas.

Desatascar tuberías, mezclándolo con vinagre, dejándolo actuar entre 15 y 20 minutos y aclarando después con agua caliente.

Aunque algunos de estos usos son remedios populares sin estudios oficiales concluyentes, siguen siendo muy utilizados en la limpieza doméstica.

Combinaciones y recomendaciones

Estos ingredientes también pueden combinarse para potenciar sus efectos.

Algunas mezclas habituales son:

Limón + bicarbonato, para manchas difíciles y superficies de cocina.

Vinagre + bicarbonato, para limpiar baños o desatascar tuberías.

Limón + vinagre, para limpiar y aromatizar superficies.

Desde Las Nieves recuerdan que, aunque los productos industriales pueden actuar más rápido, las opciones naturales ofrecen una limpieza eficaz y respetuosa con la salud y el medioambiente.

También recomiendan tomar algunas precauciones básicas:

Usar guantes para proteger la piel.

Evitar mezclar vinagre con productos que contengan lejía.

Probar primero en una pequeña zona antes de aplicarlo en toda la superficie.

Con estos ingredientes, explican desde la empresa, es posible realizar muchas tareas de limpieza del hogar de forma sencilla, económica y más natural.