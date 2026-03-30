¿No te gusta el gimnasio? Así puedes perder calorías con el baile

Bailar no solo es una actividad divertida: también puede convertirse en una forma de ejercicio. Treinta minutos de baile pueden quemar hasta 250 calorías, una cifra similar a la que se puede gastar trotando durante el mismo tiempo.

Tal y como señalan desde Teladoc Health, diferentes estilos de baile pueden adaptarse a distintos niveles de intensidad. Por ejemplo:

Salsa.

Hip hop.

Break-dance.

Estos estilos suelen implicar un entrenamiento más intenso. En cambio, quienes buscan opciones más suaves pueden optar por:

Danza en línea.

Vals.

Además, existen salones de baile y servicios online que ofrecen clases para principiantes, lo que facilita empezar incluso sin experiencia previa.

Un ejercicio cardiovascular que ayuda al corazón

El baile también puede convertirse en una forma de entrenamiento cardiovascular, es decir, un ejercicio que eleva el ritmo cardíaco y respiratorio.

De acuerdo con la American Heart Association (AHA), realizar al menos 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana —unas dos horas y media— puede ayudar a mejorar la salud del corazón.

Desde Teladoc Health explican que para conseguir un entrenamiento cardiovascular eficaz al bailar es recomendable seguir algunos pasos:

Bailar al ritmo de música rápida.

Empezar con canciones más lentas.

Aumentar el tempo progresivamente.

Terminar con música más suave para relajarse.

También es posible seguir clases de baile cardio online o en centros comunitarios, que guían la intensidad del ejercicio.

Bailar también puede mejorar el estado de ánimo

Además del ejercicio físico, el baile puede tener efectos positivos en el estado de ánimo.

Tal y como recogen desde Teladoc Health, bailar libera dopamina y endorfinas, neurotransmisores asociados con el bienestar emocional.

Un estudio de la UCLA citado por la compañía refleja que el 98% de los bailarines encuestados afirmó que bailar les hacía sentirse más seguros.

Muchas personas disfrutan bailando en eventos sociales, mientras que otras prefieren hacerlo en privado en casa. Incluso hay quienes optan por bailar por la mañana para empezar el día con una actitud positiva.

También activa los músculos del suelo pélvico

El baile también puede implicar el trabajo de diferentes grupos musculares, incluido el suelo pélvico.

Este conjunto de músculos rodea la pelvis y ayuda a mantener el control de la vejiga y la alineación pélvica. Cuando estos músculos están fuertes, puede resultar más fácil mantener una postura saludable.

En Teladoc Health detallan que, al mover las piernas y el cuerpo durante el baile, los músculos del suelo pélvico se activan para mantener el equilibrio, lo que contribuye a fortalecerlos con el tiempo.

Por todo ello, añaden desde la compañía, bailar puede ser una forma sencilla de mantenerse activo y cuidar la salud, ya sea integrándolo en una rutina de ejercicio en casa o participando en actividades en comunidad.