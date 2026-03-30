Día del Niño: nunca olvides que jugar no es un cuento

El juego no es solo entretenimiento para los niños. También es una herramienta clave para su desarrollo. A través de los juguetes y las actividades lúdicas, los más pequeños pueden desarrollar inteligencia, creatividad, sociabilidad, afectividad, habilidad manual, lenguaje o motricidad, además de aprender normas básicas de convivencia.

Con esta idea nace ‘Jugar no es un cuento’, una campaña puesta en marcha por Mediaset España en colaboración con la Fundación Crecer Jugando. La iniciativa pretende recordar la importancia del juego activo en la infancia y su papel fundamental en el crecimiento de los niños.

Tal y como explica Mediaset, jugar permite a los menores explorar el mundo que les rodea, experimentar y asimilar valores como la empatía, el liderazgo, el respeto por las normas, la solidaridad o la generosidad.

El spot que lanza un mensaje directo a los adultos

La campaña incluye un spot que se emitirá en Boing entre el 2 y el 26 de abril. El anuncio arranca con una narración inspirada en los cuentos clásicos:

“Había una vez un reino cercano, de risas eternas, juegos y cantos donde niños y niñas entre trazos y saltos pintaban un mundo lleno de abrazos”.

A lo largo de la historia se transmite una idea clara dirigida a los más pequeños: el deseo de que los adultos dejen por un momento la rutina para jugar con ellos.

El mensaje final es sencillo pero contundente: jugar no es un cuento, es algo fundamental en la infancia.

Además, la campaña se enmarca en la celebración del Día del Niño, que se conmemora en España cada 26 de abril. Según recoge Mediaset, la cadena se adhirió a esta celebración desde 2021, cuando comenzó a celebrarse en el país.

La labor de la Fundación Crecer Jugando

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Fundación Crecer Jugando, una entidad impulsada por la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) cuya misión principal es defender y promover el derecho de los niños a jugar.

Ese derecho está recogido en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconoce el juego como una actividad fundamental para el desarrollo físico, social, intelectual y emocional de los menores.

El objetivo de la fundación es impulsar un mundo en el que todos los niños tengan acceso al juego, donde se respeten sus necesidades y donde dispongan de tiempo y espacio suficientes para jugar.

Desde su creación en octubre de 1996, informan en Mediaset, la Fundación Crecer Jugando ha logrado importantes cifras solidarias:

9 millones de juguetes reunidos.

11 millones de niños beneficiados por sus campañas.

Colaboración con 120 ONG en España y en países de África, Asia y América Latina.

Además, la entidad desarrolla iniciativas centradas en la protección social de menores en situación de pobreza o vulnerabilidad, la promoción de una educación inclusiva y la creación de alianzas con organizaciones benéficas.

Con la campaña ‘Jugar no es un cuento’, Mediaset vuelve a poner el foco en una idea sencilla pero esencial: el juego es una pieza clave en la vida y el desarrollo de los niños.