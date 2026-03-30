CBD: la OCU alerta de que muchos consumidores están usando mal estos productos

Los productos con CBD se han popularizado en los últimos años, impulsados por la idea de que pueden ayudar a aliviar dolor, ansiedad o estrés. Sin embargo, en torno a estos productos existe una gran confusión, especialmente sobre cómo deben utilizarse. Según explica la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el problema comienza con la propia planta Cannabis sativa, que contiene más de 400 sustancias químicas. Entre ellas destacan dos cannabinoides especialmente conocidos: THC y CBD.

El THC es la sustancia responsable de los efectos psicoactivos del cannabis, el que produce el conocido “colocón” y que está considerado estupefaciente. En cambio, el CBD (cannabidiol) no tiene efectos psicoactivos ni genera adicción. Se investiga por su posible utilidad terapéutica para aliviar diferentes síntomas, aunque la evidencia científica todavía es limitada en muchos casos.

Tal y como recuerda la OCU, esta diferencia es clave para entender qué productos pueden venderse legalmente y para qué usos.

Qué productos con CBD son legales y cuáles no

La normativa establece claramente qué usos están permitidos.

En España, el CBD solo puede consumirse como medicamento y siempre bajo prescripción de un médico especialista. Actualmente existe un medicamento autorizado para ciertos tipos de epilepsia y otro para tratar la espasticidad asociada a la esclerosis múltiple. Además, en hospitales se preparan fórmulas magistrales de cannabis medicinal.

Fuera de ese ámbito, no está permitido consumir CBD por vía oral.

Sí se permite su uso en cosméticos, como aceites, cremas o geles, siempre que se utilicen de forma externa sobre la piel.

En cambio, el CBD no está autorizado como alimento en la Unión Europea, por lo que productos como gominolas, bebidas o suplementos con CBD son ilegales.

Otra cosa distinta es el cáñamo, una variedad de la misma planta con niveles muy bajos de THC. De él sí pueden utilizarse algunas partes en alimentación, como las semillas, el aceite de semillas o las hojas para infusiones, siempre que no procedan del cogollo.

El estudio de la OCU en 56 establecimientos

Para conocer qué ocurre realmente en el mercado, la OCU realizó un estudio tipo “mystery shopper”.

Una persona que simulaba sufrir fibromialgia visitó 56 establecimientos en siete ciudades españolas preguntando por productos con CBD que pudieran aliviar el dolor.

Los locales visitados pertenecían a cuatro tipos:

Farmacias.

Parafarmacias.

Herbolarios.

Tiendas especializadas en CBD.

El objetivo era comprobar qué productos se ofrecían y qué recomendaciones daban los vendedores.

Los resultados muestran, según la OCU, una clara diferencia entre el uso autorizado y lo que ocurre en la práctica.

En muchos casos se recomienda ingerir aceites de CBD

De los 56 establecimientos visitados:

37 tenían productos con CBD.

27 vendían aceites de CBD.

22 recomendaban ingerirlos, normalmente en gotas bajo la lengua o mezclados con agua.

Esto significa que una parte importante del mercado aconseja un uso que no está autorizado.

Las recomendaciones variaban según el tipo de tienda.

Farmacias: de 14 visitadas, 7 tenían productos con CBD y 3 vendían aceites. En 2 casos se sugirió ingerirlos.

Parafarmacias: de 14, 8 tenían productos con CBD y las 4 que vendían aceites recomendaban ingerirlos.

Herbolarios: de 14, 8 tenían productos con CBD y 6 vendían aceites. En 3 se aconsejó ingerirlos.

Tiendas especializadas en CBD: las 14 vendían aceites y 13 recomendaban ingerirlos.

Otros problemas detectados en el estudio

El análisis también encontró otros problemas relevantes.

En cinco establecimientos se confundía el CBD con el cáñamo, vendiendo complementos alimenticios de semillas de cáñamo como si fueran productos con CBD.

Además, se detectó la venta de gominolas con CBD, un alimento ilegal en la Unión Europea, algo que la OCU ha denunciado ante la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Aceites con THC, plaguicidas o menos CBD del indicado

La OCU analizó 20 aceites de CBD que habían sido recomendados para ingerir. Los resultados mostraron varias irregularidades.

Entre ellas:

Presencia de THC en cuatro productos en niveles muy superiores a los límites considerados seguros para cosméticos o alimentos.

Residuos de plaguicidas en tres productos por encima de los niveles permitidos para alimentos como las semillas de cáñamo.

Menos CBD del indicado en la etiqueta: en cuatro productos las diferencias superaban el 30%.

Problemas de etiquetado, como ausencia de número de lote o información incompleta.

La organización ha comunicado estas irregularidades a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

La OCU pide ampliar el acceso al cannabis medicinal

Según explica la organización, el fenómeno detectado refleja un problema de fondo: personas con dolor crónico que recurren a ingerir aceites cosméticos de CBD buscando alivio.

El problema es que estos productos no están formulados ni evaluados para consumo oral.

Por eso, la OCU considera necesario actuar en dos frentes. Por un lado, reforzar la vigilancia del mercado para evitar productos ilegales o usos incorrectos. Por otro, abordar el problema sanitario que hay detrás.

En este sentido, la organización pide:

Facilitar el acceso a tratamientos regulados con cannabis medicinal bajo supervisión médica.

con cannabis medicinal bajo supervisión médica. Valorar nuevas vías de prescripción , como la atención primaria o un acceso más ágil a las unidades del dolor.

, como la atención primaria o un acceso más ágil a las unidades del dolor. Permitir que las fórmulas magistrales se dispensen en todas las farmacias, no solo en hospitales.

Según defiende la OCU, los pacientes deben poder acceder a tratamientos seguros, legales y controlados.

La organización también lanza un recordatorio claro a los consumidores: no ingerir aceites de CBD, ya que son cosméticos pensados para uso externo y podrían no ser seguros si se consumen. Además, advierte de que el CBD puede interactuar con algunos medicamentos, por lo que recomienda consultar siempre con un médico antes de recurrir a este tipo de productos.