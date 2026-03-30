Aprobado | Cambia la edad de jubilación en España: esta es la edad a la que te podrás jubilar desde este 2026

A partir del 1 de enero de 2025, el sistema de pensiones en España ajustó nuevamente la edad legal de jubilación. Este cambio, enmarcado dentro del calendario progresivo de reformas iniciado en 2011, aumento la edad legal para jubilarse a 66 años y ocho meses, dos meses más que en 2024. Este umbral aplica a trabajadores que no hayan acumulado 38 años y tres meses de cotización. Para quienes cumplan con este requisito, la edad para jubilarse y obtener el 100% de la pensión se mantiene en 65 años. Otros dos meses se sumarán este 2025 de tal manera que podrán jubilarse quienes tengan 66 años y diez meses siempre y cuando cumplan el otro requisito.

Un calendario de cambios hasta 2027

El aumento gradual de la edad de jubilación culminará en 2027, cuando el requisito para acceder a la jubilación ordinaria será de 67 años, salvo que se haya cotizado más de 38 años y seis meses, en cuyo caso se podrá acceder con 65 años. Estas modificaciones buscan equilibrar un sistema presionado por el envejecimiento poblacional y la baja natalidad.

Opciones de jubilación anticipada en 2025

La reforma también incluye opciones de jubilación anticipada. Los trabajadores que hayan cotizado al menos 38 años y tres meses pueden adelantar su retiro hasta dos años antes de la edad ordinaria, aunque deberán asumir un coeficiente reductor. En casos de despidos o cierres de empresas, es posible jubilarse hasta cuatro años antes con requisitos específicos y menores penalizaciones.

Requisitos para calcular la pensión

En 2025, para cobrar el 100% de la pensión a los 65 años, es indispensable haber cotizado 38 años y tres meses. Si no se alcanza este periodo, será necesario esperar hasta los 66 años y ocho meses. Además, la Seguridad Social facilita un simulador en su web para que los ciudadanos puedan estimar su pensión en función de su vida laboral.

¿Por qué se están retrasando las edades de jubilación?

El progresivo aumento de la edad de jubilación responde a la necesidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en un contexto de mayor esperanza de vida. El objetivo es adaptarse a una población que vive más tiempo y requiere cobertura por más años, en un escenario donde hay menos personas en edad activa cotizando.

Excepciones y casos especiales

La legislación contempla supuestos especiales para trabajadores en situaciones particulares, como mutualistas, empleados de sectores con riesgos específicos (minería, bomberos, artistas, etc.) y personas con discapacidad. Estos grupos pueden beneficiarse de una jubilación anticipada según normativas específicas.