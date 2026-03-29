Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la olla de gran capacidad más barata que puedes encontrar: disponible por menos de 30 euros
Una oferta difícil de igualar
Benito Domínguez
Si te gusta cocinar no puedes perderte la oferta de Lidl que vende la olla de gran capacidad más barata que puedes encontrar, te costará menos de 30 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de la cacerola de aluminio de 20 centímetros de diámetro y una capacidad de 3,1 litros de Tefal por Jamie Oliver.
Estas resistentes cacerolas de aluminio son un artículo imprescindible para todos los cocineros aficionados y se convertirán en tu mejor aliado si te gusta mimar a tus seres queridos a diario con platos deliciosos.
El mango profesional de acero inoxidable proporciona un agarre seguro y el revestimiento antiadherente se ha reforzado con titanio, lo que hace que las cacerolas sean especialmente duraderas y fáciles de limpiar.
El práctico indicador de temperatura Thermo-Signal se vuelve de un rojo oscuro uniforme en cuanto la cacerola está precalentada de forma óptima y lista para freír; ¡así, cocinar en casa se convierte en un juego de niños!
Descuento
Esta magnífica olla tenía un precio de 55,99 euros, pero ahora en Lidl tiene un descuento del 46 por ciento, con lo que se queda en 29,99 euros.
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