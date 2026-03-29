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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el set de manicura profesional más barato del mercado: disponible por solo 11,99 euros

Una oferta que nadie podrá igualar

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl

Entrada a uno de los supermercados de la cadena alemana Lidl / Lidl

B.D.

Si eres de las que prefieren hacerse las uñas en casaen Lidl te venden el set de manicura profesional más barato del mercado. Que puedes comprar por solo 11,99 euros, una oferta que nadie podrá igualar.

Se trata del set manicura y pedicura para tener las manos y pies cuidados

Set de manicura. / Lidl

Cuenta con 7 accesorios de alta calidad de zafiro y fieltro, además de regulación continua y giro a la derecha/izquierda.

Su funcionamiento es con conexión a la red e incluye estuche.

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Superdescuento

Este set de manicura profesional tenía un precio de 55,99 euros, pero en Lidl tiene un superdescuento del 78 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros.

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