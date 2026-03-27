La Seguridad Social alerta: los pensionistas tienen que certificar en los próximos 10 días su “vivencia” para seguir cobrando su pensión

La Seguridad Social ha puesto en marcha una aplicación para móviles llamada “Vivess” que deben tener en cuenta todas las personas que a día de hoy reciban cualquier pensión pública de España y que residan en el extranjero. Desde la propia institución pública indican que “solo puede utilizarse para los residentes en el exterior” y si el pensionista en cuestión se ha mudado a España “puede utilizarla para comunicar el cambio de domicilio”.

¿Por qué es importante esta aplicación? La app, que está disponible tanto en los sistemas operativos de Applee como en los de Android, es importante porque “permite realizar el trámite de acreditación de vivencia de forma online sin desplazamientos y obteniendo la confirmación inmediata”. También se puede usar para cambiar la modalidad de pago del cheque a transferencia bancaria o cambiar cualquiera de los datos que se necesite. La aplicación no tiene ningún coste.

¿Cómo se usa la aplicación? Para hacerlo hay que registrarse una vez que se baja en el teléfono móvil y hay que introducir tanto el país de residencia como la fecha de nacimiento. Luego se pide completar el registro con un documento de identidad oficial y válido como el DNI.

¿Cuándo se debe acreditar la vivencia? Normalmente hay que hacerlo dos vece al año. La primera entre el 1 de enero y el 31 de marzo y la segunda entre el 1 y el 30 de septiembre. Este trámite es fundamental si se quiere seguir cobrando la pensión porque permite a la Seguridad Social cerciorarse de que la persona sigue viva y, por lo tanto, sigue teniendo derecho a cobrar esa prestación pública.

En caso de que no se acredite la vivencia la Seguridad Social es tajante. “Su pensión quedará suspendida hasta que se acredite la vivencia”. El sistema es sencillo: hay que darle permisos para la cámara a la aplicación y a través de un vídeo se demuestra la viviencia.