Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas de baño más baratas del mercado: disponible en tres colores por solo 4,99 euros
Para asegurar la higiene, se recomienda lavar las toallas a 60 grados para eliminar bacterias
Si necesitas renovar tu ropa de hogar, no te puedes perder la oferta de Lidl, donde venden las toallas de baño más baratas del mercado. Están disponibles en tres colores por solo 4,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con estas toallas.
Se trata de unas toallas de baño de medidas 70 x 140 centímentos que puedes comprar en colores beige, fucsia y gris.
Con estas toallas, en Lidl señalan que "apoyamos el cultivo sostenible de algodón en África" y es que están hechas de algodón puro.
Además, son de secado rápido y ligeras; así como fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que no encontrarás nada igual. Cada toalla solo te costará en Lidl 4,99 euros.
Lavar las toallas
Lavar las toallas a una temperatura inadecuada puede marcar la diferencia entre una prenda higienizada y otra con bacterias. A temperaturas más bajas de 60 grados estas no se eliminan por completo, dando lugar a mal olor y humedad en la ropa. Es más, hay casos en los que es casi obligatorio marcar esta temperatura, como cuando estamos enfermos y queremos eliminar cualquier microorganismo perjudicial para la salud.
Lavar las toallas a 60 grados asegura que la ropa quede limpia y libre de bacterias. Es cierto que esta temperatura puede dañar ligeramente los tejidos de la ropa, pero en lo que respecta a las toallas y la ropa de cama, compensa perder un poco de su integridad en pos de la salud. Es ropa de casa de uso diario y conviene que se encuentre muy limpia.
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