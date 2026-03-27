Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con las sandalias deportivas de mujer más baratas del mercado: solo 2,49 euros
Con su suela ligera y flexible, son el calzado perfecto para el verano... y ahora tienen un precio rebajado
B. D. / A. O.
Si eres deportista seguro que echas en falta unas sandalias como las que venden en Lidl, que son las más baratas del mercado. Están disponibles en dos bonitos diseños por solo 2,49 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con un par de ellas.
Se trata de unas sandalias deportivas de mujer de la firma Mistral que tienen una tira separadora cómoda. Lo más destacable es su suela ligera y flexible, lo que ofrece gran comodidad.
Además, tienes varias opciones respecto a los colores: amarillo y coral, o en azul. En cuanto a las tallas, están disponibles de la 36 a la 41.
Precio
Pero sin duda lo más destacado es su precio. Estas sandalias de mujer ya tenían un precio reducido en Lidl, 3,99 euros, pero que ahora baja todavía más, un 37 por ciento, con lo que se quedan en 2,49 euros.
Los zapatos que llevarás este verano
Con la llegada de la primavera ya se comienza a preparar y elegir la ropa que vamos a usar en verano. El calzado no es una excepción. De su elección va a depender la presencia de dolores y pequeñas lesiones que aparecen con este tipo de prendas estivales. Un paseo agradable o un bonito calzado pueden convertirse en una tortura si no hacemos una buena elección.
Una vez más, las sandalias y las alpargatas volverán a triunfar. Estos tipos de calzado son habituales en la estación veraniega porque permiten que el pie vaya más expuesto y liberado. Las zapatillas deportivas deben presentar un diseño transpirable. Debido a las altas temperaturas, pueden producirse hongos y rozaduras en los pies si no se emplea este tipo de calzado deportivo.
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