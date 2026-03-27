Cómo limpiar las heces de las palomas del pelo o la ropa: ¿por qué son tan corrosivas?

Las heces de las palomas no son solo molestas: pueden ser realmente corrosivas. Esto se debe a su composición. A diferencia de otros animales, las aves expulsan en una misma sustancia orina y heces, lo que da lugar a una mezcla rica en ácido úrico, una sustancia con un pH bastante agresivo. Este ácido, combinado con restos orgánicos, hace que las deposiciones puedan dañar superficies, tejidos e incluso pintura de coches si no se limpian a tiempo.

Además, al secarse, la mezcla se endurece y se adhiere con fuerza, lo que complica aún más su eliminación. Por eso es importante actuar rápido: cuanto más tiempo pasa, más difícil es limpiarla y mayor es el daño que puede causar.

Si cae sobre la ropa, lo primero es no frotar en seco, ya que se puede extender la mancha.

Retira el exceso con cuidado (con papel o una cuchara). Humedece la zona con agua fría para ablandar la mancha. Aplica un poco de jabón o detergente líquido directamente. Frota suavemente y deja actuar unos minutos. Lava la prenda como de costumbre.

Si queda marca, puedes añadir unas gotas de vinagre o bicarbonato para neutralizar el ácido.

¿Y cuando cae en el pelo?

Que se lo digan al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que hace bien poco recibió el regalito de unas palomas según daba una conferencia de prensa.

Lucía Feijoo Viera

Cuando te ocurre algo parecido, lo mejor que puedes hacer es retirarla mayor cantidad posible con papel o agua. Si puedes, lo ideal es lavarte la cabeza y si no, tira de toallita.

Ya sea pelo, ropa, mueble o coche, cuanto antes se limpie, mejor. La caca de paloma no solo ensucia: puede deteriorar tejidos y materiales en poco tiempo. Por eso, aunque sea incómodo, lo mejor es no dejarlo para después.