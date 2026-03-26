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El truco de limpieza más extraño que funciona: papel de aluminio para dejar tus grifos como nuevos

Aunque no sustituye una limpieza profunda, el papel de aluminio es perfecto para eliminar la cal y recuperar el aspecto de grifos y otros elementos en cuestión de minutos

El producto que tienes que usar para que los grifos de tu casa queden como nuevos.

El producto que tienes que usar para que los grifos de tu casa queden como nuevos. / IMAS - CONSELL DE MALLORCA

Abril Oliva

Puede parecer un remedio de otro siglo, pero prueba a limpiar con papel de aluminio los grifos de tu casa, especialmente, en zonas donde la cal se acumula sin remedio como duchas, fregaderos o mamparas. Este método sencillo marca la diferencia en cuestión de segundos.

El procedimiento no tiene misterio, pero sí algunos detalles clave. Basta con hacer una pequeña bola de papel de aluminio, humedecerla ligeramente con agua (mejor si es tibia) y frotar suavemente sobre la superficie metálica. No hace falta apretar: el propio contacto entre el aluminio, el agua y los restos minerales genera una ligera reacción química que ayuda a desprender la cal sin dañar el material.

El resultado es inmediato: la suciedad desaparece, el brillo vuelve y, lo más importante, no se producen arañazos, algo fundamental en superficies delicadas como el acero inoxidable o los cromados. Además, este truco tiene otra ventaja: no deja residuos ni necesita aclarados complejos, por lo que es perfecto para limpiezas rápidas.

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E. V.

Matices

Eso sí, hay algunos matices importantes. No se recomienda usarlo en superficies muy delicadas o con acabados especiales sin probar antes en una zona poco visible. Tampoco sustituye una limpieza profunda, pero sí es ideal como mantenimiento habitual o para recuperar el aspecto en pocos minutos antes de una visita.

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