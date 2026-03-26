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Así puedes estar rayando la pantalla de tu televisión: 3 medidas para prevenirlo

Una mujer, ante la pantalla de un televisor.

Una mujer, ante la pantalla de un televisor. / Shutterstock

Gaby Marcos

Las pantallas de los televisores y monitores actuales son las más susceptibles a recibir arañazos o microagresiones que comprometan su funcionamiento a largo plazo. Algunos de los productos que utilizamos para limpiarlas pueden ser nocivos al no estar pensados para limpiar estas superficies.

Estas sustancias pueden corromper el revestimiento antirreflejante de las pantallas, causando manchas permanentes que pueden verse como nubes en la pantalla o haciendo que, con el tiempo el cristal se vuelva opaco.

Puntos clave para prevenir daños

Lo más importante que debes saber a la hora de limpiar la pantalla de tus monitores es que nunca debes pulverizar ningún tipo de líquido sobre ella. Si es posible, hazlo la noche anterior para que se enfríen los componentes y puedas estar seguro de que no habrá daños.

Para limpiarla, usa un paño de microfibra, que no dejará pelusas ni rayará la pantalla. Si lo prefieres, también podrás utilizar una media fina. Para terminar, recuerda usar productos específicos para pantallas, para no erosionar las micropartículas con alcoholes o componentes químicos agresivos.

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Una pantalla cuidada garantiza una correcta retransmisión de los colores, formas y figuras, así como la durabilidad de tus dispositivos.

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