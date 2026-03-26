"El móvil en silencio, siempre en el soporte y sin tocarlo": la dura advertencia de la Guardia Civil de cara a Semana Santa para evitar multas de 200 euros

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con ella se esperan miles de desplazamientos por carretera. Aunque las cifras definitivas de la Dirección General de Tráfico (DGT) suelen publicarse pocos días antes del periodo vacacional (en esta ocasión, la primera semana de abril), las previsiones indican que se mantendrán o superarán los niveles de años anteriores. Esto son más de 16 millones de viajes de largo recorrido.

Con motivo de ello, la Guardia Civil extremará la vigilancia en las carreteras de todo el país con una novedad respecto a años anteriores: ahora se controlará que todos los vehículos lleven la nueva baliza v-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero. No llevarla o tener una que no esté homologada acarreará una sanción considerada leve de 80 euros, la misma que para los antiguos triángulos.

Solo son "cinco minutos"

Ante la proximidad de estas fiestas, la Guardia Civil también ha pedido a los conductores que antes de arrancar dediquen "cinco minutos a su seguridad". Esto es a revisar neumáticos y niveles, a descansar cada 2 horas o 200 kilómetros, y a "poner el móvil en silencio, siempre en el soporte y sin tocarlo".

Aumento de las sanciones

Las sanciones por usar el móvil mientras se conduce es una de las más frecuentes en nuestro país. La multa general es de 200 euros y pérdida de 6 puntos en el carné de conducir. Pese a ello y a las reiteradas campañas que realiza la Dirección General de Tráfico (DGT), las denuncias por el uso del móvil, aún estando colocado en el soporte del coche, siguen siendo elevadas.

"A pesar de haber incrementado de 3 a 6 la detracción de puntos con la que se sanciona conducir sujetando con la mano el teléfono móvil, los datos demuestran que los conductores se resisten a dejar de hacerlo, ya que el 33,6% de las denuncias formuladas por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil durante esa semana fueron debidas a esta infracción. En concreto, de las 6.854 denuncias interpuestas, 2.300 lo fueron por utilizar manualmente el teléfono móvil mientras conducían", advirtió Tráfico, tras realizar una campaña especial de vigilancia.