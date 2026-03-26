Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano que te facilitará la vida en la cocina: mezcla y tritura por menos de 7 euros

Si eres de los que disfrutan de una saludable crema de verduras o eres un cocinitas que se atreve a haceserse su propio hummus, Lidl llega con una oferta que promete revolucionar el día a día en tu cocina. Se trata de una batidora de mano de 350 W que promete mezclar y triturar con solo un botón.

Disponible en tres colores: gris, verde y rosa pastel, este pequeño electrodoméstico cuenta además con un diseño especial de su pie mezclador, lo que hace que te puedas despedir de las incómodas salpicaduras. Y si lo que buscas es potencia, cuenta con un botón de turbo para una potente mezcla por impulsos.

Otro de sus puntos fuertes es su mango ergonómico y brazo de batidora desmontable, además, incluye cuchilla de acero inoxidable de alta calidad, e instrucciones de uso. Pero las ventajas de este producto no acaban aquí. Su precio es lo que la hace realmente imprescindible: solo 6,99 euros, antes 7,99 euros.

Supermercados de origen alemán

Lidl es la marca comercial de Lidl Stiftung & Co. KG y LD Stiftung, dos cadenas de supermercados de descuento de origen alemán. LD Stiftung opera tiendas en Alemania y Lidl Stiftung & Co. KG en otros 30 países. LD Stiftung tiene su sede en Bad Wimpfen y Lidl Stiftung & Co. KG en Neckarsulm. Lidl tiene más de doce mil establecimientos y forma parte del grupo Schwarz, uno de los mayores conglomerados de distribución de Europa.