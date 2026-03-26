La lista de los 10 productos que nunca debes reciclar en casa

Reciclar correctamente es una de las acciones más importantes para reducir el impacto ambiental de nuestros residuos. Sin embargo, no todos los productos pueden desecharse en los contenedores habituales del hogar, ya que algunos contienen sustancias contaminantes o requieren un tratamiento específico.

Tal y como explican desde la Fundación Aquae, existen numerosos objetos cotidianos que muchas personas tiran a la basura o al reciclaje doméstico sin saber que deberían gestionarse de otra forma. Identificarlos es clave para evitar problemas ambientales y mejorar los hábitos de consumo y reciclaje.

1. Bombillas y fluorescentes

No todas las bombillas se reciclan de la misma manera. Las bombillas incandescentes tradicionales y halógenas no se consideran tóxicas y pueden depositarse en el contenedor de tapa naranja.

Sin embargo, las bombillas de bajo consumo, LEDs y fluorescentes contienen metales pesados como mercurio o plomo. Por ese motivo deben llevarse a un Punto Limpio o a los contenedores específicos que existen en grandes superficies o ferreterías.

2. Pilas y baterías

Las pilas y baterías contienen sustancias químicas que pueden filtrarse en el suelo o en el agua si terminan en un vertedero.

Desde la Fundación Aquae recuerdan que deben depositarse en contenedores de reciclaje específicos, que ya están presentes en muchos supermercados y tiendas, o en un Punto Limpio. En el caso de las baterías de coche o moto, también es necesario llevarlas a estos espacios especializados debido a los ácidos y metales que contienen.

3. Medicamentos caducados o que no se utilizan

Los medicamentos nunca deben tirarse a la basura ni por el inodoro o el desagüe, ya que sus compuestos químicos pueden afectar al suelo y al agua

Para gestionarlos correctamente existen los Puntos SIGRE instalados en farmacias, donde pueden depositarse para su reciclaje seguro.

4. Aparatos electrónicos y electrodomésticos

Los dispositivos electrónicos contienen sustancias como mercurio, plomo, cadmio o berilio, por lo que no deben tirarse con los residuos domésticos.

Según explica la Fundación Aquae, deben llevarse a un Punto Limpio. En el caso de los grandes electrodomésticos —como frigoríficos o lavadoras—, el comercio donde se compra el nuevo aparato tiene la obligación de retirar el antiguo para su correcto reciclaje.

5. Aceites y grasas

El aceite usado, tanto de cocina como de vehículos, puede causar problemas importantes en las plantas de tratamiento de residuos si se vierte por el desagüe.

Si se deposita en contenedores específicos o en un Punto Limpio, puede recuperarse para fabricar productos como biodiésel o jabones. En el caso del aceite de vehículos, su tratamiento especial permite reutilizarlo posteriormente como combustible.

6. Latas de aerosoles

Los botes de aerosol deben vaciarse completamente antes de reciclarlos para eliminar los productos químicos que contienen.

Una vez vacíos, pueden depositarse en el contenedor amarillo de envases siempre que estén fabricados en aluminio, material que se utiliza actualmente en la mayoría de estos envases.

7. Pinturas y disolventes

Los restos de pintura, los disolventes y los utensilios utilizados para pintar —como pinceles o rodillos— son inflamables y tóxicos.

Por ese motivo deben llevarse a un Punto Limpio, donde pueden gestionarse de forma segura.

8. Pesticidas e insecticidas

Estos productos tienen un impacto muy negativo en las estaciones de tratamiento de aguas si se tiran por el desagüe.

Además, tampoco deben depositarse en la basura doméstica, ya que son altamente contaminantes para el suelo. La opción correcta es llevarlos también a un Punto Limpio.

Agencia ATLAS

9. Neumáticos

Los neumáticos no pueden tirarse a la basura. Aunque no se consideran residuos peligrosos, sí pueden generar problemas ambientales si no se reciclan correctamente.

En España existe un sistema de recogida selectiva de neumáticos, por lo que los talleres suelen encargarse de su correcta gestión.

10. Ropa

La ropa tampoco debería acabar en la basura, subrayan en Aquae. Si las prendas están en buen estado, pueden donarse para que otras personas las utilicen.

Cuando ya no se pueden usar, existen programas de recogida selectiva que permiten reciclar los tejidos y transformarlos en nuevos materiales.