Cómo limpiar la cera de las velas en los trajes de Semana Santa sin estropearlos

La cera es uno de los “enemigos clásicos” de las túnicas de Semana Santa, especialmente, en tejidos como la lana o telas gruesas. La clave para eliminarla sin dañar la prenda es no precipitarse y seguir un proceso adecuado. Lo primero y más importante es no intentar limpiarla en caliente ni frotar, ya que solo conseguirás que la cera penetre más en el tejido. Hay que dejar que se enfríe completamente y se endurezca. Una vez dura, se puede retirar con cuidado la mayor parte, rascando suavemente con una uña o un objeto plano sin dañar la tela.

Después viene el truco más eficaz: colocar papel absorbente (de cocina o similar) sobre la mancha y aplicar calor suave con una plancha. El calor hará que la cera se derrita y el papel la absorba poco a poco. Este proceso puede repetirse varias veces cambiando el papel hasta que desaparezca casi por completo.

Si queda algún resto graso o marca, se puede aplicar una pequeña cantidad de detergente neutro o jabón suave, frotando muy ligeramente, y después lavar la prenda según sus indicaciones (preferiblemente en frío y con programa delicado si es lana).

Cuidado con la lana

Un detalle importante: en tejidos de lana o más delicados, conviene no aplicar calor excesivo ni planchar directamente sobre la tela, siempre con protección de papel, para evitar quemaduras o brillos en el tejido.

Las túnicas

Las túnicas de Semana Santa no son una prenda cualquiera. Además de su valor económico, tienen un importante valor simbólico y emocional, por lo que su limpieza requiere cuidado para evitar daños en el tejido o en los detalles.

Lo primero es tener en cuenta el material. Muchas túnicas están hechas de tergal, algodón o mezclas delicadas, por lo que conviene evitar lavados agresivos. Si no presentan manchas importantes, en muchos casos basta con airearlas tras la procesión para eliminar olores y humedad. Si necesitan lavado, lo más recomendable es hacerlo a mano o en lavadora con programa suave, utilizando agua fría y un detergente neutro.

David Tesfamical de las Heras

En caso de manchas —cera, barro o suciedad de la calle— es importante tratarlas antes del lavado. Para el barro, lo mejor es dejarlo secar completamente y cepillar en seco antes de lavar.

Otro aspecto clave es el secado. Las túnicas deben secarse al aire, sin exposición directa al sol, para evitar que pierdan color o se deformen. También es recomendable plancharlas a baja temperatura y guardarlas en un lugar seco, preferiblemente colgadas y protegidas con una funda.

En definitiva, la clave está en tratar la túnica con delicadeza: limpiar sin castigar el tejido, para que pueda acompañar muchos años más en uno de los momentos más importantes de la tradición.