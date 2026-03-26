La Guardia Civil alerta sobre los SMS que están llegando a móviles de toda España: a un ciudadano ya le estafaron más de 10.000 euros

Mucho ojo con los SMS que recibes en tu teléfono móvil. La Guardia Civil ha puesto en alerta a toda España por los mensajes falsos que está recibiendo la población. Los ciberdelincuentes utilizan la técnica del "smishing", una estafa que consiste en usar mensajes SMS falsos, suplantando a bancos, empresas de mensajería o instituciones, para robar datos bancarios o instalar malware. Ya se conoce un caso reciente de estafa: un ciudadano perdió más de 10.000 euros de su cuenta bancaria.

"¿Te llega un SMS de tu banco diciendo que tu cuenta ha sido bloqueada y trae un enlace? ¡Alto ahí! Los ciberdelincuentes usan el miedo para que actúes rápido. Tu banco nunca te pedirá claves por SMS o correo electrónico. Ante la duda, borra el mensaje y llama a tu entidad", explica la Guardia Civil a través de sus redes sociales.

Un caso real de estafa

El caso de estafa fue así. El perjudicado recibió un SMS en su teléfono móvil, suplantando a su entidad bancaria, siendo posteriormente contactado por los presuntos estafadores, quienes le transmitieron una serie de instrucciones que debía realizar para anular una supuesta trasferencia fraudulenta y acceso ilegítimo que se estaba realizando en su banca online. Como consecuencia de los hechos descritos, la víctima realizó varias transferencias por un valor total de 10.180 euros.

Cuando tuvo conocimiento de la estafa, la víctima formuló la denuncia a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil - la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON-RED), perteneciente a la Cibercomandancia, siendo traspasada la misma a su equipo, quien se hizo cargo de la investigación.

Fruto de la investigación desarrollada, se consiguió esclarecer el delito y localizar a su presunto autor, que está siendo investigado por su supuesta participación en los hechos delictivos descritos.

¿Qué es el "smishing"?

La Cibercomandancia recuerda que el “smishing” es una modalidad de estafa digital dentro del modus operandi conocido como “phisihing”, en la que los delincuentes se valen de la mensajería instantánea (SMS o mensajes), enviando un mensaje a la potencial víctima haciéndose pasar por su entidad bancaria u cualquier otra mercantil, como empresas de reparto de paquetería, refiriendo una urgencia o amenaza para que se actúe rápidamente, incluyendo además un enlace fraudulento y/o número de teléfono al que llamar y en el que, como en el caso esclarecido, se escucha una alocución falsa del servicio de fraudes o estafas bancarias de dicha entidad. Cuando la persona entra en el enlace adjuntado o se comunica telefónicamente es susceptible de introducir datos bancarios, facilitar contraseñas y/o descargar en el dispositivo un malware.

La Cibercomandancia es una unidad de reciente creación a través de la cual la Guardia Civil amplía los servicios de atención al ciudadano, en este caso a través de medios telemáticos, complementando y auxiliando en el “ciberespacio” las 24 horas del día los 365 días del año, al resto de unidades de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

Recomendaciones

Ante la ON-RED, mediante el uso de un certificado electrónico, se pueden denunciar de manera telemática los siguientes hechos delictivos: