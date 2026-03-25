Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luto en Villaralbo: un niño ahogado en una piscinaAgorafobia severa en SanabriaTestimonio de Miss Transs Zamora tras la agresiónRecoletas Zamora - Unicaja Mijas
instagramlinkedin

"Torrente Presidente": Santiago Segura confirma cuándo podrá verse la película en streaming

La plataforma Netflix será la encargada de emitir en streaming la nueva película, tras su reciente estreno en cines

'Torrente'

'Torrente'

B.D.

Acaba de estrenarse "Torrente Presidente" y ya es todo un éxito de la taquilla. Pero lo que algunos ya se preguntan es cuándo podrá verse en streaming. El propio Santiago Segura lo ha confirmado.

Y es que en la red social X (extinta Twitter) un usuario se ha dirigido directamente al director asegurando que quiere ver la película pero que tiene una discapacidad auditiva "y ningún cine cercano ofrece subtítulos para personas sordas". Por eso, le pregunta cuándo estará disponible para alquilar o comprar en alguna plataforma de streaming.

Pues el propio Segura le ha contestado que será Netflix la plataforma elegida para emitir la película en streaming y que llegará este verano, sin ofrecer más detalles.

Noticias relacionadas y más

Parón de tiempo

La nueva película de la saga Torrente, que llega tras un importante parón de tiempo, se retrata esta vez como una sátira sobre la política española actual, donde no se salva ningún partido, tal y como ha explicado el propio Santiago Segura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents