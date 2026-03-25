"Torrente Presidente": El reproche de una conocida presentadora de televisión por no haber salido en la película

Se acaba de estrenar la película "Torrente Presidente" y ha sido todo un éxito de taquilla. Su director y protagonista, Santiago Segura, se ha pasado por distintos programas de televisión para promocionar el film, pero ha habido una conocida presentadora quien le ha reprochado no haber aparecido en la película.

Y es que el director estuvo en Espejo Público, y su presentadora Susanna Griso, quiso saber por qué aparece en la película Ana Rosa Quintana, con la que compite en las mañanas de televisión; y no ella.

Eso a pesar de que la película es de Atresmedia, empresa que también engloba a Antena 3 y, por tanto, al programa de Susanna Griso. Segura restó hierro al reproche asegurando que quería añadir un poco de "pluralidad" con representantes de las diferentes cadenas de televisión, y que de hecho le llamó mucho la atención que accedieran a aparecer en la película a pesar de que era de Atresmedia.

"Papel protagónico"

Pero el director no se quedó ahí, y aseguró que para Susanna guardaba "un papel protagónico".